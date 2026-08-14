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    मुजफ्फरपुर में रात की आवाजाही पर ब्रेक, तीन रात बंद रहेगा नारायणपुर अनंत फाटक

    By Gopal Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:51 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में नारायणपुर अनंत स्थित समपार संख्या-99 तीन रातों के लिए सड़क यातायात हेतु बंद रहेगा। रेलपथ की मरम्मत और ओवरहालिंग के कारण यह फाटक रात 10 ...और पढ़ें

    इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

    इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

    HighLights

    1. नारायणपुर अनंत समपार-99 तीन रातों के लिए बंद।

    2. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही ठप।

    3. रेलपथ की मरम्मत और ओवरहालिंग का कार्य।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । अगर आप रात में नारायणपुर अनंत समपार संख्या-99 से होकर गुजरते हैं तो अगले तीन दिन रास्ता बदलकर निकलना होगा। रेलपथ की मरम्मत और ओवरहालिंग के चलते यह समपार लगातार तीन रात सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक फाटक के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी जाएगी।

    आज से तीन रात बंद रहेगा फाटक

    मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेलखंड पर नारायणपुर अनंत स्थित समपार संख्या-99 पर 13/14 अगस्त, 14/15 अगस्त और 15/16 अगस्त की रात काम कराया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक सड़क यातायात बंद रहेगा। सुबह छह बजे के बाद आवागमन सामान्य कर दिया जाएगा।

    रेलपथ की होगी ओवरहालिंग

    रेलवे के अनुसार समपार फाटक पर रेल स्लीपर बदलने, चेक रेल चेंजिंग और रेलपथ की ओवरहालिंग सहित जरूरी मरम्मत कार्य किया जाएगा। रेलपथ की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह काम रात में कराया जा रहा है, ताकि दिन में सड़क यातायात पर कम असर पड़े।

    रास्ता बदलकर निकलें

    फाटक बंद रहने के दौरान किसी भी वाहन को समपार से होकर गुजरने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे ने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपना वैकल्पिक मार्ग तय कर लें। इससे बंद फाटक के पास पहुंचकर इंतजार करने या जाम में फंसने से बचा जा सकेगा।

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    सुरक्षा के लिए पुलिस बल की मांग

    काम के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे ने संबंधित अधिकारियों से दंडाधिकारी और सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार निर्धारित अवधि में काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

    सुबह छह बजे खुलेगा रास्ता

    तीनों रातों में काम पूरा होने के बाद प्रत्येक दिन सुबह छह बजे समपार से सड़क आवागमन फिर सामान्य हो जाएगा। रात में इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों से रेलवे ने सहयोग करने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है।