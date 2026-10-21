मुजफ्फरपुर में गरीबों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता, जंक्शन और एसकेएमसीएच में खुलेंगे लीगल ऐड क्लीनिक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Legal Aid Clinic: जिले के आम नागरिकों, विशेषकर समाज के गरीब, कमजोर और उपेक्षित वर्गों को सुगमता से मुफ्त और प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (पटना) के निर्देश के आलोक में मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) परिसर में 'लीगल ऐड क्लीनिक' (Legal Aid Clinic) की स्थापना की जाएगी।

डीएम को भेजा गया पत्र

इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के सचिव तेज कुमार प्रसाद द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (DM) को पत्र भेजकर आवश्यक समन्वय और प्रशासनिक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

राज्यभर में जरूरतमंदों तक जमीनी स्तर पर कानूनी अधिकारों और हकदारियों की प्रारंभिक सलाह व सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रमुख सार्वजनिक संस्थानों और ट्रांजिट पॉइंट्स का चयन किया गया है।

मरीजों और यात्रियों को मिलेगी राहत

इसी व्यापक योजना के तहत मुजफ्फरपुर के इन दो अति-महत्वपूर्ण स्थलों मुजफ्फरपुर जंक्शन और एसकेएमसीएच को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है।

इन क्लीनिकों के माध्यम से इलाज कराने आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और रेल यात्रियों को त्वरित एवं सुलभ कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा, जिससे न्याय तक उनकी पहुंच और अधिक मजबूत होगी।

कई शहरों में भी सुविधा

मुजफ्फरपुर के अलावा राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी इसी तर्ज पर क्लीनिक खोले जा रहे हैं। इनमें पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH), दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH), जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (भागलपुर) और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (गयाजी) शामिल हैं। इसके साथ ही पटना जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, भागलपुर जंक्शन और गयाजी जंक्शन रेलवे स्टेशनों को भी इस योजना के दायरे में रखा गया है।