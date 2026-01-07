परीक्षा और रजिस्ट्रेशन में देरी से भड़के लॉ कॉलेज के छात्र, प्राचार्य कक्ष का किया घेराव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नामांकन के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद परीक्षा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से आक्रोशित एसकेजे लॉ कॉलेज के छात्रों ने बुधवार को कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। अपनी मांगों को लेकर प्री-लॉ और एलएलबी के विद्यार्थियों ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव किया और शीघ्र परीक्षा आयोजित कराने की मांग की।

छात्रों का कहना है कि नामांकन के बाद से ही वे लगातार कॉलेज प्रशासन से परीक्षा आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं, मैनेजमेंट कोटा से नामांकित दर्जनों छात्रों का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो सका है, जिससे परीक्षा आयोजित होना संभव नहीं है। इस कारण छात्रों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।

2024 सत्र के छात्रों की अब तक नहीं हुई परीक्षा विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने सत्र 2024 में नामांकन लिया था, लेकिन अब तक परीक्षा को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका है। परीक्षा के लिए फॉर्म भी भर दिया गया है, इसके बावजूद न तो एडमिट कार्ड जारी हुआ है और न ही परीक्षा की तिथि घोषित की गई है।

छात्रों का कहना है कि पहले भी परीक्षा की तिथि घोषित की गई थी, लेकिन समय पर परीक्षा नहीं हो सकी। बार-बार हो रही देरी से उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। इसी को लेकर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए प्राचार्य कक्ष का घेराव किया।