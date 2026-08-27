मुजफ्फरपुर में निर्माण तोड़ने के मामले में छठा आरोपित गिरफ्तार, 273 लीटर शराब बरामद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Crime News: अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां उदनडीह में जमीन पर पूर्व से निर्मित चहारदीवारी और घरों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने छठे आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने विकास राठौड़ को बैरिया बस स्टैंड स्थित एक झोपड़ीनुमा होटल से गिरफ्तार किया। वह मूल रूप से शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

पुलिस ने विकास राठौड़ के अयाचीग्राम रोड नंबर एक स्थित किराये के मकान में छापेमारी की थी। कमरे की तलाशी के दौरान डबल डोर फ्रिज और ट्रंक बक्से से 273.75 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इसके बाद परिवार के बताए ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

सख्ती से पूछताछ के बाद विकास ने घटना में संलिप्त 50 से अधिक लोगों के नाम-पते बताए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि 20 अगस्त को कुछ लोग स्कार्पियो, थार, जेसीबी मशीन और बाइक पर सवार होकर झपहां, उदनडीह और अहियापुर में पहुंचे थे। इनमें एक वाहन पर लोजपा आर का बोर्ड लगा हुआ था। 50 से अधिक लोगों ने जमीन पर पूर्व से किए गए निर्माण को तोड़ा और विरोध करने वालों के साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के घर की चहारदीवारी तोड़ने का विरोध करने पर उसे जेसीबी के नीचे फेंकने का प्रयास किया गया। साथ ही जमीन खाली करने की धमकी दी गई थी। यह भी कहा गया था कि उक्त भूमि पर रहना है तो बास को पैसा देकर ही रहने दिया जाएगा। घटना के बाद पीड़ितों में से एक प्रह्लाद कुमार, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर, के लिखित आवेदन के आधार पर दो नामजद और 50 अज्ञात के विरुद्ध अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के अनुश्रवण और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर टू के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम में अहियापुर थानाध्यक्ष की टीम को भी शामिल किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद प्राथमिकी अभियुक्त सुमित कुमार श्रीवास्तव, निवासी नरियार, थाना मोतीपुर और अप्राथमिकी अभियुक्त सन्नी सिंह, निवासी बैरिया सरस्वती नगर, थाना अहियापुर को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इसी मामले में 23 अगस्त को मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी। बेलसंड विधायक के कार्यालय में छिपे अभियुक्त नन्हे सिंह और छोटू कुमार उर्फ छोटू यादव, दोनों थाना बेलसंड, जिला सीतामढ़ी, को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार छोटू कुमार उर्फ छोटू यादव के विरुद्ध पहले से लूट, डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास समेत सात गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बरामद अवैध हथियार और कारतूस के मामले में बेलसंड थाना, जिला सीतामढ़ी में अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटनास्थल से प्राप्त वीडियो फुटेज और मानवीय आसूचना के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त आनंद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। वह महुआ, जिला वैशाली का रहने वाला है और वर्तमान में अहियापुर थाना क्षेत्र में रहता था। उसे क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया था और 26 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिटी एसपी ने बताया कि घटनास्थल से प्राप्त वीडियो फुटेज और मानवीय आसूचना के आधार पर कार्रवाई जारी है। अब तक छह आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। घटना में संलिप्त सभी भू-माफियाओं की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी।