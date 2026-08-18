मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ जा रहे कांवड़िया को किसने मारी गोली? दो संदिग्ध हिरासत में, खुलेगा हत्या का राज!

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। सावन की आस्था के बीच जल लेकर गरीबनाथ मंदिर जा रहे कांवरिया की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। रविवार रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

दोनों से पूछताछ के साथ उनके बारे में सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के जरिए हत्या की वजह और वारदात में शामिल अन्य लोगों की जानकारी सामने आ सकती है। दो संदिग्धों से पूछताछ साहेबगंज थाना क्षेत्र में कांवड़िया की हत्या के मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को उठाया है। दोनों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, संदिग्धों का सत्यापन कराया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की विस्तृत जानकारी सामने आएगी।

जल लेकर निकले थे गोलू मृतक की पहचान पारू थाना क्षेत्र के गोसाई टोला गांव निवासी रविंद्र सिंह के 25 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार के रूप में हुई है। वह देवरिया थाना क्षेत्र के धरफरी गांव स्थित नारायणी गंडक नदी से जल लेकर बाइक से मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे।

रास्ते में मारी गोली रविवार की रात ब्रह्मपुरा गांव के मुख्य मार्ग पर बाइक सवार गोलू को गोली मार दी गई। गोली लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

खोखा बरामद, जांच तेज सूचना मिलने पर पारू समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। छानबीन के दौरान पुलिस को मौके से एक खोखा मिला। इसके आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।