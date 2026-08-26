मुजफ्फरपुर जंक्शन के नए CTB टर्मिनल से जुड़ेंगे 4 प्लेटफॉर्म, 10 दिनों के लिए होगा मेगा ब्लॉक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के तहत विश्वस्तरीय कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग (सीटीबी) को विभिन्न प्लेटफार्मों से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है।

सीटीबी से प्लेटफार्म संख्या 1, 6, 7 और 8 को फुटओवर ब्रिज (एफओबी) व कनेक्टिंग सीढ़ियों के माध्यम से जोड़ने के लिए जल्द ही करीब 10 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराने की योजना है।