    पुलिस की वर्दी का नाटक! मुजफ्फरपुर में जेवरात की बड़ी ठगी, अब सीसीटीवी कैमरे बने सहारा

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:47 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार में ठगों ने पुलिसकर्मी बनकर एक व्यक्ति से जेवरात ठग लिए। बदमाशों ने वाहन जांच के बहाने डिक्की खुलवाकर जेवरात चुराए और फरार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर के अघोरिया बाजार इलाके में बुधवार को ठगों ने पुलिस बनकर एक व्यक्ति से जेवरात की ठगी कर ली और मौके से फरार हो गए।

    पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए वाहन जांच के नाम पर उसे रोका। इस दौरान कागजात जांच का बहाना बनाकर उन्होंने वाहन की डिक्की खुलवाई और उसमें रखे जेवरात निकाल लिए।

    ठगी का अहसास होते ही पीड़ित ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

    पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।