मुजफ्फरपुर में 35 लाख के आभूषण चोरी का खुलासा, मास्टरमाइंड सहित तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Jewellery Theft: अहियापुर थाना क्षेत्र में सात अगस्त की रात महिला के घर हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है।

पुलिस ने करीब 35 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं, एक विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है।

पुलिस के अनुसार, घटना के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। आठ अगस्त को अहियापुर थाना पुलिस को मीना देवी ने लिखित आवेदन देकर बताया था कि सात अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने घर से नकद राशि और कीमती आभूषण चोरी कर लिए। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

तकनीकी एवं मानवीय आसूचना के आधार पर छापेमारी की गई। एक आसूचना के आधार पर घटना में संलिप्त मोनु कुमार उर्फ आशीष और सोनु कुमार उर्फ आदित्य, दोनों अहियापुर थाना क्षेत्र निवासी, को चोरी के सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। घटना में संलिप्त एक विधि-विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनके पास से सोने का गला का सेट एक, मंगलसूत्र दो, चेन एक, मांग टीका एक, नथिया एक, कान का झुमका एक और जितिया दो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सोने के कान के टाप्स दो जोड़ी, नथुनी एक, चांदी की पायल तीन जोड़ी, बिछिया एक और चांदी की चेन एक बरामद हुई है।