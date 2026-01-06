मुजफ्फरपुर की 7 लाख से अधिक जीविका दीदियां आर्थिक रूप से होंगी सशक्त, 6 महीने बाद मिलेंगे 2-2 लाख

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले की सात लाख से अधिक जीविका दीदियां आर्थिक रूप से और भी सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दीदियों को 10-10 हजार रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस राशि से इन सभी ने स्वरोजगार की शुरुआत की है। जीविका डीपीएम अनिशा ने बताया राशि आवंटन के बाद उन्होंने निरीक्षण भी किया। पाया कि दीदियां आवंटित राशि से स्वरोजगार कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि बकरी पालन, सब्जी दुकान, सिलाई, किराने की दुकान समेत कई प्रकार के रोजगार शुरू कर जीवनयापन कर रही हैं। अब छह माह के बाद जीविका की ओर से इसका निरीक्षण होगा। इस दौरान देखा जाएगा कि प्राप्त राशि से जो रोजगार शुरू किया, उससे क्या लाभ मिल रहा है। इसे आगे भी निरंतर रखना चाहती हैं या नहीं। इसका भविष्य कैसे होगा।

डीपीएम के अनुसार, इन तमाम बिंदुओं पर आकलन करने के बाद दो-दो लाख रुपये का आवंटित किए जाएंगे। जीविका दीदियां 10-10 हजार रुपये प्राप्त कर खुश हैं। छोटे-छोटे रोजगार के माध्यम से प्रतिदिन आय कर रही हैं। 3.76 लाख मजदूरों की बदलेगी किस्मत, अब 125 दिन रोजगार वीबीजीरामजी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) के तहत जिले के 3.76 लाख मजदूरों की किस्मत बदलेगी। अब इन्हें सौ के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस योजना की जानकारी देने के लिए पंचायतों में ग्रामसभा की शुरुआत की गई है।

योजना में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर अब मजदूरों की बायोमीट्रिक हाजिरी बनाई जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। सभी मजदूरों की मोबाइल एप से ई-केवाईसी की जा रही है। करीब 70 प्रतिशत मजदूरों की ई-केवाईसी हो चुकी है। इस माह के अंत तक शत-प्रतिशत मजदूरों का ई-केवाईसी करा ली जाएगी।