मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में DM-SSP की छापेमारी, सुरक्षा और प्रशिक्षण पर निर्देश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अमर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई। इसका नेतृत्व स्वयं डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार कर रहे थे। जिलाधिकारी की निगरानी में कारा के सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई।

हालांकि तलाशी में किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुआ। डीएम ने काराधीक्षक को कारा में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों के पदस्थापन/प्रतिनियुक्त के लिए आवश्यक कार्रवाई अविलंब करने का निर्देश दिया।

गृहरक्षक की प्रतिनियुक्ति के लिए जिला समादेष्टा, मुजफ्फरपुर से पत्राचार करने तथा कारा के भवन निर्माण विभाग से संबंधित संपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण संबंधित कार्य करवाना सुनिश्चित करने को कहा।

कारा में संसीमित बंदियों से मिलने आने वाले मुलाकाती की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने को कहा। उन्होंने कारा में संसीमित बंदियों का आपराधिक इतिहास की सूची बनाने को कहा।

बंदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण

सम्पूर्ण कारा के निरीक्षण के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा कारा की साफ-सफाई एवं रखरखाव तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए काराधीक्षक को बंदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक कार्यक्रम को बेहतर बनाने का निर्देश दिया गया। महिला बंदियों के उपयोग के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।