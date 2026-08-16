मुजफ्फरपुर जेल से बंदियों के भागने का प्रयास विफल, शौचालय की दीवार तोड़ते पकड़े गए

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Jail Escape Attempt: शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के अस्पताल में भर्ती दो बंदियों ने शौचालय की दीवार तोड़कर भागने का प्रयास किया।

इसके लिए दोनों ने शौचालय में लगे लोहे के पानी के पाइप को तोड़कर दीवार की ईंट निकालने की कोशिश की। हालांकि, वार्ड में तैनात कर्मियों को आवाज सुनाई देने के बाद उनका प्रयास पकड़ में आ गया।

आवाज सुनकर हुआ शक

मामला सामने आने के बाद जेल अधीक्षक युसुफ रिजवान ने दोनों बंदियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसकी सूचना जिलाधिकारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को भी दी गई है। दोनों बंदियों को कारा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।

प्राथमिकी के अनुसार, गायघाट थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी श्याम कुमार, पिता भोला पासवान को 31 जुलाई को कारा में बंद किया गया था। वहीं साहेबगंज थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर पुरानी छपरा निवासी मंजीत पासवान, पिता पुलिस पासवान ने 22 जुलाई को कारा में प्रवेश किया था।

अस्पताल में चल रहा था इलाज कारा चिकित्सा पदाधिकारी की जांच के बाद दोनों बंदियों को शराब और गांजा के सेवन से संबंधित बीमारी के कारण कारा अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। एक अगस्त की रात करीब 10 बजे श्याम कुमार ने मंजीत पासवान के सहयोग से वार्ड नंबर नौ के शौचालय में भागने का रास्ता बनाने का प्रयास किया।

प्राथमिकी के अनुसार, दोनों ने शौचालय में लगे लोहे के पानी के पाइप को तोड़ दिया और उससे दीवार की ईंट निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वार्ड के कक्ष प्रहरी और अन्य बंदियों को कुछ आवाज सुनाई दी। पूछताछ करने पर मंजीत पासवान अपने बेड से ही बार-बार बोला कि बोतल गिर गई है।

दीवार तोड़ते पकड़े गए कक्ष प्रहरी को शक होने पर वह शौचालय के पास गया। वहां श्याम कुमार और मंजीत पासवान लोहे के पाइप से शौचालय की दीवार की ईंट तोड़ने का प्रयास करते मिले। इसके बाद कक्ष सेवक ने ड्यूटी पर तैनात कक्षपाल को बुलाया।