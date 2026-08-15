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मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस पर प्रभारी मंत्री का आह्वान, देश की तरक्की के लिए एकजुट होना जरूरी

By Babul DeepEdited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 10:57 AM (IST)

Independence Day Celebrations: मुजफ्फरपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने ध्वजारोहण कर बलिदानियों को नमन किया। उन्होंने देश की तरक्की के लिए एकजुटता और भगवान बुद्ध के शांति मार्ग पर चलने का आह्वान किया।

सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल (बीच में) ने ध्वजारोहण किया। फोटो: जागरण

सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल (बीच में) ने ध्वजारोहण किया। फोटो: जागरण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Independence Day Muzaffarpur: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित किया गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधिवत ध्वजारोहण किया। तिरंगे को सलामी देने के उपरांत उन्होंने स्टेडियम में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों को संबोधित किया।

Muzaffarpur independence day flag hoisting dilip jaiswal 1

बलिदानियों का अतुल्य योगदान

प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले अमर बलिदानियों का योगदान अतुल्य है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने 1857 की क्रांति के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह और बिहार के वीर सपूतों की ऐतिहासिक भूमिका का भी स्मरण किया।

बुद्ध के आदर्श जरूरी

उन्होंने भगवान बुद्ध की पावन धरती को प्रणाम करते हुए सभी से उनके बताए शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलने का आह्वान किया।

Muzaffarpur independence day flag hoisting dilip jaiswal 5

मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज देश निरंतर तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र की इस प्रगति को बनाए रखने के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा।

संयुक्त परेड का निरीक्षण

सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपने संबोधन का समापन किया। इससे पहले स्टेडियम पहुंचने पर प्रभारी मंत्री ने डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र के साथ संयुक्त परेड का निरीक्षण किया।

Muzaffarpur independence day flag hoisting dilip jaiswal 2

समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह, डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा, डीडीसी निशांत सिहारा और पूर्वी एसडीओ आनंद उत्सव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

Muzaffarpur independence day flag hoisting dilip jaiswal 4

स्टेडियम में मुख्य समारोह संपन्न होने के बाद जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया। समाहरणालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, डीआईजी कार्यालय और एसएसपी कार्यालय में अधिकारियों ने गरिमामय वातावरण में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों में भी देश की आजादी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया।