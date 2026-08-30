बिहार के मुजफ्फरपुर में होटल की आड़ में चल रहा था अस्पताल, ताला टूटते ही सामने आया चौंकाने वाला सच

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच गेट नंबर-1 के सामने होटल की आड़ में अवैध रूप से संचालित मां अंबिका हॉस्पिटल का प्रशासनिक टीम ने भंडाफोड़ किया है।

एसडीओ पूर्वी आनंद उत्सव के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान भारी अनियमितताएं मिलीं। पहली मंजिल पर होटल का बोर्ड लगा था, जबकि अंदर पूरी तरह से अस्पताल की तरह मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था।

छापेमारी के दौरान मौके पर न कोई चिकित्सक मिला और न ही नर्सिंग स्टाफ था। इसी भवन के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में बाहर से ताला लगा था। प्रशासनिक टीम ने जब ताला तोड़ा, तो अंदर करीब 15 मरीज भर्ती मिले।

अनियमितताओं का आरोप मरीजों के स्वजन ने आरोप लगाया कि अस्पताल कर्मियों द्वारा लगातार पैसों की मांग की जाती थी। भुगतान न करने पर मरीजों को बाहर निकालने की धमकी दी जाती थी। अस्पताल में न तो पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं थीं और न ही साफ-सफाई।

एसडीओ ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर जहां मरीज मिले, वहां अस्पताल के मानक के विपरीत लाज जैसा माहौल था और कमरों से तेज दुर्गंध आ रही थी। पूछताछ में मरीजों व उनके स्वजन ने खुलासा किया कि यहां ऑपरेशन के लिए मरीजों को लाया जाता था और इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जाते थे।

अस्पताल के जरूरी कागजात नहीं पूर्वी एसडीओ आनंद उत्सव ने बताया कि अवैध अस्पताल संचालन की सूचना पर प्रशासनिक टीम ने सबसे पहले मेडिकल ओवरब्रिज के पास दो निजी अस्पतालों की जांच की थी। जांच के दौरान वहां किसी तरह की अनियमितता नहीं मिलने पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई।