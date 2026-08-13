सदर अस्पताल में ऑपरेशन की बारी का इंतजार करते रहे मरीज, सिजेरियन छोड़कर निकल गए डॉक्टर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सदर अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से जुड़ी व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया। मातृ शिशु सदन में सिजेरियन प्रसव के दौरान निश्चेतक चिकित्सक ड्यूटी पूरी किए बिना ही अस्पताल से चले गए।

उनके अचानक गायब होने से तीन मरीजों का सिजेरियन समय पर नहीं हो सका। परेशान मरीजों के स्वजन ने अस्पताल में हंगामा करते हुए इसकी शिकायत की। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित चिकित्सक से स्पष्टीकरण मांगा है।

चार सिजेरियन के बाद चले गए मातृ शिशु सदन में निश्चेतक चिकित्सक डा. विनय कुमार की ड्यूटी बुधवार को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक थी। जानकारी के अनुसार, उन्होंने चार सिजेरियन प्रसव कराने के बाद निर्धारित समय से पहले ही अस्पताल छोड़ दिया। उनके चले जाने के बाद तीन मरीजों का सिजेरियन समय पर नहीं हो सका। इससे मरीजों के स्वजन नाराज हो गए और अस्पताल में आपत्ति जताते हुए हंगामा किया।

शिकायत के बाद मांगा जवाब मरीजों के स्वजन की शिकायत अस्पताल प्रशासन तक पहुंची। इसके बाद सदर अस्पताल अधीक्षक ने डा. विनय कुमार से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। उनसे यह भी पूछा गया है कि निर्धारित ड्यूटी अवधि पूरी होने से पहले अस्पताल से क्यों चले गए। अस्पताल प्रशासन अब चिकित्सक के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।

सचिव की वीसी में भी नहीं हुए शामिल बताया गया कि बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के सचिव की ओर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) भी आयोजित की गई थी। इसमें भी संबंधित चिकित्सक के अनुपस्थित रहने की बात सामने आई है। अस्पताल प्रशासन की ओर से इस बिंदु को भी गंभीरता से लिया जा रहा है।

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निरीक्षण में भी कई चिकित्सक मिले गायब इधर, सदर अस्पताल में बुधवार को एडीएम आपदा शैलेश कुमार चौधरी ने निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी, ओपीडी सहित विभिन्न विभागों का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से भी सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कुछ चिकित्सक अनुपस्थित मिले।