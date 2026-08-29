मुजफ्फरपुर ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री की नई गाइडलाइंस जारी, आधार से सत्यापन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Greenfield Township Muzaffarpur: सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्षेत्र में जमीन बेचने के लिए रैयतों के लगातार आ रहे आवेदनों के मद्देनजर बिहार राज्य आवास बोर्ड ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बोर्ड ने पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, दरभंगा, भागलपुर सहित 11 प्रमुख जिलों के प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इन नए नियमों से अवगत करा दिया है।

टाउनशिप क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण और खरीद-बिक्री की पूरी प्रक्रिया अब इन्हीं तय मानकों के आधार पर पूरी की जाएगी।

आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जमीन बेचने वाले रैयतों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

भूमि का विक्रय मूल्य केवल सरकारी अभिलेखों में दर्ज वास्तविक विक्रेता के सत्यापित बैंक खाते में ही सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या तीसरे पक्ष के खाते में राशि का भुगतान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

विवाद से बचाव की व्यवस्था

भविष्य के विवादों से बचने के लिए विक्रेता से भूमि स्वामित्व और निर्बाध हस्तांतरण को लेकर क्षतिपूर्ति सह शपथ पत्र लिया जाएगा।

पूरी निबंधन प्रक्रिया की आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी ताकि फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न रहे। प्रत्येक खेसरा के संबंध में आवास बोर्ड के पैनल अधिवक्ता द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र रजिस्टर में दर्ज होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

दाखिल खारिज की समीक्षा अधिसूचित विशेष और कोर क्षेत्र के तहत दाखिल खारिज के सभी मामलों की हर महीने उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी। इससे बैकडेटिंग, साजिश या किसी भी संदिग्ध लेनदेन की समय रहते पहचान कर विधिक कार्रवाई करना आसान होगा।