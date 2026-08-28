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मुजफ्फरपुर ग्रीन टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री के लिए नई SOP, डीएम की अध्यक्षता में बनी उच्चस्तरीय समिति

By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:55 AM (IST)

Greenfield Satellite Township Muzaffarpur: मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन खरीद-बिक्री हेतु 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी कर रहे हैं।

तिरहुत ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप में लगभग 1191 एकड़ का कोर क्षेत्र और 20 हजार 146 एकड़ का विशेष क्षेत्र चिह्नित किया गया है। (AI Generated Image)

तिरहुत ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप में लगभग 1191 एकड़ का कोर क्षेत्र और 20 हजार 146 एकड़ का विशेष क्षेत्र चिह्नित किया गया है। (AI Generated Image)

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बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Green Township Land: मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के कोर और विशेष क्षेत्र में जमीन खरीद बिक्री के लिए 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

जिलाधिकारी कुमार गौरव को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता सदस्य सचिव होंगे।

इस समिति में डीडीसी, डीएफओ, एडीएम, डीएलएओ, डीसीएलआर, सीओ, डीएओ और पथ निर्माण विभाग समेत संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को सदस्य नामित किया गया है।

अधिकारियों को विशेष शक्तियां

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सीधे भूमि खरीद से जुड़े आवेदनों की जांच, अद्यतनीकरण और समिति के समक्ष उपस्थापन की विशेष जवाबदेही सौंपी गई है।

शासन की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी अधिकारियों के लिए कार्य निष्पादन की समय-सीमा तय और अनिवार्य कर दी गई है।

इसके तहत प्राथमिक जांच के लिए सात दिन, समिति स्तर पर निर्णय के लिए एक माह, अनुमोदन के लिए 15 दिन तथा भुगतान और निबंधन के लिए सात दिनों का समय निर्धारित हुआ है।

आर्थिक तंगी से आवेदन

टाउनशिप क्षेत्र में खरीद-बिक्री पर लगी रोक के बीच कांटी अंचल के बंगरा पट्टी साइन की अनुपमा कुमारी ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर जमीन बिक्री का आवेदन दिया है।

उन्होंने बताया कि पताही स्थित जमीन टाउनशिप में आने से वे बैंक का 22.50 लाख रुपये का लोन चुकाने में असमर्थ हैं।

अपर समाहर्ता और जिला अवर निबंधक की अनुशंसा के बाद यह मामला अब जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पास प्रक्रियाधीन है।

परियोजना का कुल दायरा

मुजफ्फरपुर में अब तक लगभग 24 से अधिक रैयत अपनी जमीन बिक्री के लिए औपचारिक आवेदन दाखिल कर चुके हैं, जिनके दस्तावेजों का सत्यापन जारी है।

तिरहुत ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप परियोजना में लगभग 1191 एकड़ का कोर क्षेत्र और 20 हजार 146 एकड़ का विशेष क्षेत्र चिह्नित किया गया है।

इसके दायरे में उत्तर में पानापुर, दक्षिण में तुर्की, पूर्व में नया बाइपास और पश्चिम में मड़वन तक के करीब 68 गांव शामिल हैं।