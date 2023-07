स्मार्ट मीटर को लेकर भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। कहीं डिफरमेंट चार्ज के नाम पर अधिक पैसे कटने तो कहीं रिचार्ज का पैसा गायब होने का मामला सामने आ रहा है। बुधवार को डिफरमेंट चार्ज के कारण हजारों लोगों की बिजली कटने को लेकर रामयादलु सर्किल आफिस के अलावा माड़ीपुर बिजली कार्यालय कल्याणी और चंदवारा में दूसरे दिन विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

स्‍मार्ट मीटर में गड़बड़ी के चलते बिजली कट से परेशान उपभोक्‍ताओं ने 5वें दिन काटा हंगामा।

HighLights स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी और डिफरमेंट चार्ज के चलते बिजली काट दी जा रही। बिजली कटने के संकट से जूझ रहे उपभोक्‍ताओं ने आज पांचवें दिन किया हंगामा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली कटने के संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं ने लगातार पांचवें दिन हंगामा किया है। सैकड़ों उपभोक्ताओं ने महिला शिल्प कला भवन स्‍कूल के पास इकट्ठा होकर सड़क जाम कर हंगामा किया और टायर जलाए। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। दरअसल, स्मार्ट मीटर को लेकर भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। कहीं डिफरमेंट चार्ज के नाम पर अधिक पैसे कटने तो कहीं रिचार्ज का पैसा गायब होने का मामला सामने आ रहा है। बुधवार को डिफरमेंट चार्ज के कारण हजारों लोगों की बिजली कटने को लेकर रामयादलु सर्किल आफिस के अलावा माड़ीपुर बिजली कार्यालय, कल्याणी और चंदवारा में दूसरे दिन विशेष शिविर का आयोजन किया गया। मिठनपुरा मदनानी लेन मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय सरोज कुमारी ने बताया कि बैलेंस लो होने के चलते बुधवार की सुबह पांच हजार रुपये का रिचार्ज कराया, लेकिन स्मार्ट मीटर अकाउंट में नहीं जाकर वह पैसा गायब हो गया। उसके बाद सुबह साढ़े सात बजे बिजली कट गई। पैसा अकाउंट में आने और बिजली चालू होने के लिए दो घंटे का इंतजार करना पड़ा। अधिकारी भी हैरान सरोज बताती हैं कि जब दो घंटे इंतजार करने के बाद भी जब बिजली की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो दोबारा पांच हजार रुपये का रिचार्ज करना पड़ा। उसके तुरंत बाद बिजली आ गई। बुधवार को रिचार्ज का पैसा गायब हो जाने की दर्जनों लोगों ने विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। बिजली विभाग के अधिकारी भी इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। उन्‍होंने सिस्टम को सही करने के लिए पटना में बैठे बिजली अधिकारियों को बताया। अरबन-2 के कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि 1236 उपभोक्ताओं ने रिचार्ज करा कर बिजली चालू कर ली। अन्य उपभोक्ता भी करा रहे हैं। वहीं अरबन-1 में 2216 लोगों की बिजली कट गई थी। इसमें 1996 लोगों ने रिचार्ज करा बिजली चालू करवा ली है।

Edited By: Deepti Mishra