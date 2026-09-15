मुजफ्फरपुर में मिलावटखोरों पर कार्रवाई, दूषित मिठाई जब्त और पनीर सैंपल जांच को भेजे

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर । शहर में नकली पनीर व मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की शिकायत पर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दो दुकानों पर छापेमारी की। एक दुकान से पनीर का व दूसरी से छेना का लीगल सैंपल लिया।

इस दौरान विभाग ने छेना की करीब 20 किग्रा संदूषित मिठाई जब्त कर नष्ट की। खाद्य सुरक्षा विभाग के औचक कार्रवाई देख कई दुकानदार दुकानें बंद कर निकल गए। रिपोर्ट के आधार पर अब होगी आगे की कार्रवाई फूड सेफ्टी आफिसर डा. विनोद कुमार सिंह ने बताया दोनों दुकान से लिए गए सैंपल जांच के लिए संयुक्त खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला अगमकुआं, पटना भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

बताते हैं कि विभाग को सूचना मिली थी कि काजीमोहम्मदपुर थाने के रामदयालु मुक्तिनाथ मंदिर के पास बालाजी स्वीट्स नामक प्रतिष्ठान दूषित व अयोग्य मिठाई बेच रहा है। इस पर टीम ने अचानक धावा बोला। इस दौरान करीब 20 किलो दूषित व अयोग्य मिठाई जब्त की गई। काउंटर पर सजी अन्य मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। छापेमारी टीम ने यादव डेयरी पर धावा बोला अभियान के दौरान टीम ने यादव डेयरी पर धावा बोला। यहां बड़े पैमाने पर पनीर की खरीद-बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। डेयरी के स्टाक को खंगाला व वहां बेचे जा रहे पनीर का सैंपल लिया।