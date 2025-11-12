Bihar Crime : मुजफ्फरपुर के दियारा में अंधाधुंध फायरिंग, सारण के युवक की मौत, एक किशोर भी घायल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के पश्चिमी दियारा में फतेहाबाद गांव स्थित नारायणी गंडक नदी के समीप नाव पर सवार होकर पहुंचे हथियारबंद बदमाशों की ओर से की गई अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। एक अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल है।

गोली किशोर की जांघ में लगी है। उसकी स्थिति गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे सरैया सीएचसी से एसकेएमसीएच भेजा गया है। मृतक की पहचान सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र के मुरहिया गांव निवासी स्व. वंशी सहनी के पुत्र अशोक सहनी (45 वर्ष) के रूप में बताई गई है।

घायल किशोर गुड्डू कुमार (14 वर्ष) फतेहाबाद के बीरबल सहनी का पुत्र है। बताया जाता है कि सारण जिले का निवासी अशोक सहनी बुधवार को फतेहाबाद दियारा में तरबूज की खेती करने के लिए अपने अन्य सहयोगियों के साथ आया हुआ था।

अशोक सहनी की फतेहाबाद में रिश्तेदारी भी है। इस कारण उसके साथ कुछ स्थानीय लोग भी वहां मौजूद थे। मृतक अशोक के भाई मनोज सहनी एवं जख्मी गुड्डू ने बताया कि इसी दौरान एक नाव पर सवार होकर पहुंचे लगभग 15 हथियारबंद बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। लोग जबतक भागे, अशोक सहनी की गर्दन में गोली लग गई। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं जांघ में गोली लगते ही घायल होकर गुड्डू गिर पड़ा।