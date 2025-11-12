Language
    Bihar Crime : मुजफ्फरपुर के दियारा में अंधाधुंध फायरिंग, सारण के युवक की मौत, एक किशोर भी घायल

    Wed, 12 Nov 2025 10:12 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में नारायणी गंडक नदी के पास हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सारण जिले के एक युवक, अशोक सहनी की मौत हो गई और एक किशोर घायल हो गया। अशोक तरबूज की खेती के लिए फतेहाबाद आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के पश्चिमी दियारा में फतेहाबाद गांव स्थित नारायणी गंडक नदी के समीप नाव पर सवार होकर पहुंचे हथियारबंद बदमाशों की ओर से की गई अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। एक अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल है।

    गोली किशोर की जांघ में लगी है। उसकी स्थिति गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे सरैया सीएचसी से एसकेएमसीएच भेजा गया है। मृतक की पहचान सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र के मुरहिया गांव निवासी स्व. वंशी सहनी के पुत्र अशोक सहनी (45 वर्ष) के रूप में बताई गई है।

    घायल किशोर गुड्डू कुमार (14 वर्ष) फतेहाबाद के बीरबल सहनी का पुत्र है। बताया जाता है कि सारण जिले का निवासी अशोक सहनी बुधवार को फतेहाबाद दियारा में तरबूज की खेती करने के लिए अपने अन्य सहयोगियों के साथ आया हुआ था।

    अशोक सहनी की फतेहाबाद में रिश्तेदारी भी है। इस कारण उसके साथ कुछ स्थानीय लोग भी वहां मौजूद थे। मृतक अशोक के भाई मनोज सहनी एवं जख्मी गुड्डू ने बताया कि इसी दौरान एक नाव पर सवार होकर पहुंचे लगभग 15 हथियारबंद बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। लोग जबतक भागे, अशोक सहनी की गर्दन में गोली लग गई। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं जांघ में गोली लगते ही घायल होकर गुड्डू गिर पड़ा।

    आनन-फानन में घायल किशोर को सरैया सीएचसी भेजा गया। सूचना पर पुलिस के पहुंचने से पहले सभी बदमाश भाग निकले। पारू पुलिस ने सरैया सीएचसी पहुंचकर मृतक अशोक सहनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेज दिया है।