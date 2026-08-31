किसानों को अब औने-पौने दाम पर नहीं बेचनी होगी सब्जी, मुजफ्फरपुर के लिए सरकार का खास प्लान

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। खेत में मेहनत कर सब्जी उगाने के बाद बाजार में सही दाम नहीं मिलना किसानों की बड़ी परेशानी है। कई बार उपज जल्दी खराब होने के डर से उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर सब्जियां बेचनी पड़ती हैं।

अब ऐसी स्थिति से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। जिले के छह प्रखंडों की 30 ऐसी पंचायतों को चिह्नित किया गया है, जहां पंचायत स्तर पर सब्जी संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे किसानों को उपज सुरक्षित रखने और बेहतर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिलेगी।

छह प्रखंडों की 30 पंचायतें चयनित जिला उद्यान कार्यालय ने संग्रहण केंद्र स्थापित करने के लिए मुशहरी, कुढ़नी, औराई, मीनापुर, पारू और बंदरा प्रखंड की पांच-पांच पंचायतों का चयन किया है। इन पंचायतों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है। चयनित पंचायतों की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेज दी गई है। इसकी प्रति जिला कृषि पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराई गई है।

मुशहरी से बंदरा तक चयन मुशहरी की मनिका हरिकेश, नरौली, सुहिहारा, तरौरा व डुमरी पंचायत को सूची में रखा गया है। कुढ़नी की किशुनपुर मोहिनी, बलौरडीह, बसौली, चकिया व किशुनपुर बलौर चयनित हैं। औराई में अलमपुर सिमरी, भरथुआ, राजखंड दक्षिणी, भदई व नया गांव शामिल हैं।

मीनापुर की मीनापुर, माणिकपुर, हरशेर, चतुरसी व महदेइया पंचायत चुनी गई हैं। पारू की विशुनपुर सरैया, देवरिया पूर्वी, देवरिया पश्चिमी, मोहब्बतपुर व महम्मदपुर तथा बंदरा की रतवारा, पीयर, तेपरी, मुतलूपुर व सिमरा पंचायत सूची में हैं। एक जगह जुटेगी किसानों की उपज जिला उद्यान पदाधिकारी आभा कुमारी ने बताया कि अधिक सब्जी उत्पादन वाली पंचायतों को चिह्नित किया गया है। संग्रहण केंद्र बनने से किसानों की उपज को पंचायत स्तर पर एकत्र करने और उसके विपणन की सुविधा विकसित होगी।