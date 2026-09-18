1 एकड़ में कमाएं 150000 रुपये, मुजफ्फरपुर में ईख की खेती के लिए किसानों को मिलेगा मुफ्त बीज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ईख की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों को सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ईख विस्तार योजना के तहत 200 एकड़ में खेती के लिए किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

एक हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसानों को बीज दिया जाएगा। बीज के लिए किसानों को कोई राशि नहीं देनी होगी। सहायक ईख निदेशक अरविंद कुमार रवि ने बताया कि जिले के सभी 16 प्रखंडों में ईख की रोपनी को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड के किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों को उर्वरक और कीटनाशी की खरीद के लिए भी सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य जिले में ईख की खेती का रकबा बढ़ाने के साथ किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि किसान दो विधियों से ईख की खेती कर सकते हैं। पहली विधि में ईख को काटकर खेत में लगाया जाता है। इसमें एक एकड़ में करीब 25 क्विंटल बीज की जरूरत होती है। दूसरी विधि नर्सरी से पौधे लगाकर खेती करने की है। इस विधि में एक एकड़ में करीब 10 हजार पौधे लगाए जाते हैं।

सहायक निदेशक ने बताया कि ईख की रोपाई अक्टूबर और फरवरी में की जाती है। एक बार बीज लगाने के बाद उर्वरक आदि का उपयोग कर दो बार और उत्पादन लिया जा सकता है। योजना के तहत किसान किसी भी निर्धारित नर्सरी से बीज ले सकेंगे। बीज की राशि विभाग की ओर से नर्सरी संचालक को दी जाएगी।