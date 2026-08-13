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    मुजफ्फरपुर के किसान ध्यान दें, फार्मर आईडी बनते ही आसान होगी सरकारी योजनाओं की राह

    By Amrendra Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:19 AM (IST)

    किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज किया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम कर ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    HighLights

    1. मुजफ्फरपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को तेज करने का निर्देश।

    2. सभी 373 पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर आईडी बन रही।

    3. किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा।

    अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर । किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान को तेज कर दिया गया है। जिले में अभियान की रफ्तार को लेकर जिलाधिकारी कुमार गौरव ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है।

    उन्होंने साफ कहा कि सरकार की उच्च प्राथमिकता वाले इस अभियान में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं लाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    अभियान में लाएं तेजी

    जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान और ई-केवाईसी की समीक्षा की। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, जिला कृषि पदाधिकारी, अपर समाहर्ता और उप विकास आयुक्त को अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। अधिकारियों को क्षेत्रीय स्तर पर किसानों के बीच सघन जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया।

    क्षेत्र में उतरें नोडल अधिकारी

    डीएम ने कहा कि एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री के लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए। प्रखंड नोडल पदाधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर किसानों को रजिस्ट्री के फायदे बताएं और लंबित कार्यों में तेजी लाएं। अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित रूप से अभियान की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

    373 पंचायतों में विशेष शिविर

    जिले की सभी 373 पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में किसान फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को अभियान से जोड़कर उनकी डिजिटल पहचान तैयार करना है।

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    सीएससी पर निशुल्क सुविधा

    किसान सीएससी और वसुधा केंद्रों पर निशुल्क फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। रजिस्ट्री के दौरान किसी तरह की समस्या आने पर कृषि और राजस्व विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

    योजनाओं का लाभ होगा आसान

    डीएम ने किसानों से विशेष शिविरों में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि डिजिटल पहचान तैयार होने से पीएम किसान सम्मान निधि सहित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से मिल सकेगा। किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में फार्मर रजिस्ट्री महत्वपूर्ण कड़ी है।