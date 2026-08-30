मुजफ्फरपुर में होटल की आड़ में चल रहा फर्जी अस्पताल कराया खाली, लाइसेंस होगा रद
मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच के पास होटल की आड़ में चल रहे मां अंबिका अस्पताल को खाली करा दिया गया है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Fake Hospital: एसकेएमसीएच के समीप होटल की आड़ में अवैध रूप से संचालित मां अंबिका अस्पताल को रविवार को खाली करा दिया गया।
यहां दो-तीन मरीज भर्ती थे, जिनका रविवार को आपरेशन कराने के बाद सभी कमरों को खाली करा दिया गया। एसडीओ पूर्वी आनंद उत्सव ने बताया कि होटल की आड़ में अवैध तरीके से अंदर अस्पताल चलाया जा रहा था।
सील करने की कवायद
एसडीओ ने बताया कि अस्पताल को सील करने की कवायद की जा रही है। होटल का लाइसेंस है या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। यदि लाइसेंस होने की बात सामने आती है तो उसे रद किया जाएगा।
जांच में पता चला कि बिचौलियों और कर्मियों की मिलीभगत से चिकित्सकों को बुलाकर मरीजों का इलाज कराया जाता था। इन कर्मियों को भी चिह्नित किया जा रहा है।
इसके अलावा चिकित्सकों का भी पता लगाया जा रहा है, ताकि सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा सके।
बिचौलिए पर 10 हजार लेने का आरोप
एसडीओ पूर्वी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि बाहर होटल का बोर्ड लगा हुआ है और अंदर अस्पताल चलाया जा रहा है। वहां पहुंचने पर मरीज भर्ती मिले, जिससे अधिकारी भी दंग रह गए।
मरीजों से पूछताछ में बताया गया कि एसकेएमसीएच से बिचौलिए ने 10 हजार रुपये लेकर उन्हें यहां लाकर भर्ती कराया था।
नहीं मिले संचालन के कागजात
एसडीओ पूर्वी ने बताया कि अस्पताल के संचालन से संबंधित कोई कागजात वहां नहीं मिले। अंदर की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। कमरे भी उसी तरह बने हुए थे, जिस प्रकार लाज के कमरे बनाए जाते हैं।
मौके पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला, जिससे पूछताछ कर कार्रवाई की जा सके। हालांकि, अस्पताल संचालक समेत अन्य कर्मियों और चिकित्सकों को चिह्नित करने की कवायद की जा रही है। सभी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।