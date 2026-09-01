मुजफ्फरपुर में नियमों को ताक पर रख पूर्व में अस्वीकृत दाखिल खारिज वाद को कर दिया स्वीकृत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नियमों को ताक पर रख बोचहां के तत्कालीन सीओ राजा कुमार और राजस्व कर्मचारी संजीव कुमार ने अस्वीकृत दाखिल खारिज वाद को उसी अभिलेख पर नए वाद से स्वीकृत कर दिया गया।

बोचहां में आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में दिनकर शाही की ओर से जिलाधिकारी को आवेदन देकर इसकी शिकायत की गई। इसके आलोक में उन्होंने डीसीएलआर पूर्वी से जांच कराई तो मामला सही पाया गया।

इसी आधार पर जिलाधिकारी कुमार गौरव ने तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण पूछा है। उक्त दोनों पदाधिकारी व कर्मी का तबादला दूसरे जिले में हो चुका है।

अगर स्पष्टीकरण एक सप्ताह में प्राप्त नहीं होता है समझा जाएगा आरोप स्वीकार है और दोनों के विरुद्ध नियमानुसार, आवश्यक कार्रवाई के लिए विभाग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

बताया गया कि शिकायत मिलने के बाद डीसीएलआर पूर्वी ने जांच कर रिपोर्ट दी। इसमें उन्होंने बताया कि दाखिल खारिज वाद को पूर्व में अस्वीकृत कर दिया गया था।

जिसे पुन: डीसीएलआर पूर्वी के न्यायिक आदेश के बिना ही तीनों दाखिल-खारिज वाद को स्वीकृत कर दिया गया। जबकि यह अपीलवाद का मामला बनता है।

विभागीय पोर्टल पर स्वीकृत और अस्वीकृत वाद की जानकारी उपलब्ध रहती है। इसलिए उक्त वाद को दोनों पदाधिकारी व कर्मी के द्वारा चिह्नित करना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यह बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम के प्रविधानों के प्रतिकूल है। इसी रिपोर्ट के आधार पर दोनों से स्पष्टीकरण पूछा गया है।