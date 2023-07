मुजफ्फरपुर स्थित सरैयागंज और कल्याणी एरिया के हजारों लोगों ने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी को लेकर के तिलक मैदान ओवर रे गंज टावर के पास सड्क जामकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि हम लोग 2000 3000 और 5000 हजार तक का रिचार्ज करते हैं और वह दो दिन नहीं चलता। बिजली विभाग की ओर से लगाए गए स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है।

मुजफ्फरपुर: घरों की बिजली कटते ही सड़क पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों के बीच कैदी वाहन।

Your browser does not support the audio element.

HighLights मुजफ्फरपुर में बिजली कटने पर सड़क पर उतरे उपभोक्‍ता, हंगामा जारी। आरोप- स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी, हम रिचार्ज करते हैं दो दिन नहीं चलता। प्रदर्शनकारियों ने कैदी वाहन को नहीं दिया रास्‍ता, एंबुलेंस और छात्रों को जाने दिया।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर स्थित सरैयागंज और कल्याणी एरिया में गुरुवार की सुबह हजारों लोगों के घरों की बिजली कट कर दी गई। उमस भरी गर्मी में बिजली कट जाने से लोग भड़क गए। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी का आरोप लगाकर तिलक मैदान ओवर रे गंज टावर के पास जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की ओर से बकाया बिजली बिल न भरे जाने और स्‍मार्ट मीटर को रिचार्ज न करने के लिए चलते बिजली कट कर दी गई है, जबकि हम लोग 2000, 3000 और 5000 हजार तक का रिचार्ज करते हैं और वह दो दिन नहीं चलता। बिजली विभाग की ओर से लगाए गए स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है। हमसे गलत पैसा वसूल कर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। गुरुवार सुबह बिजली काट दिए जाने पर तिलक मैदान ओवर रे गंज टावर को जाम कर रहे प्रदर्शनकारी ने जमकर हंगामा किया। इस बीच, कोर्ट में कैदी को पेशी के लिए ले जा रहे एक पुलिस वाहन को भी रोक लिया। बहुत समझाने-बुझाने के बाद भी कैदी वाहन को आगे नहीं जाने दिया। किसी तरह वहां से पुलिस ने कैदी वाहन को दूसरे रास्ते से निकाल कर अदालत तक पहुंचाया। इसके बाद, सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सरैयागंज सहायक विद्युत अभियंता के कार्यालय में घुस गए। पुलिस के सामने असिस्‍टेंट इंजीनियर (AE) के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने बिजली कार्यालय के सामने तिलक मैदान रोड के पास बांस-बल्‍ली लगाकर सड़क जाम कर दी। हालांकि, इस दौरान एंबुलेंस और परीक्षा देने के लिए जाने वाले बच्चों को नहीं रोका जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं को प्रदर्शन और हंगामा जारी है। वहीं पुलिसकर्मियों की ओर से स्थिति को शांत कराने की कवायद की जा रही हैं।

Edited By: Deepti Mishra