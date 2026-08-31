Bihar News : बिजली बिल के ‘डिफरमेंट चार्ज’ ने बिगाड़ा बजट, खाते से एकमुश्त हजारों रुपये माइनस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिजली बिल की राशि किस्तों में चुकाने की उम्मीद लगाए उपभोक्ताओं को डिफरमेंट चार्ज ने झटका दे दिया है।

एक साथ 800 से लेकर पांच हजार रुपये तक की राशि बिजली खाते से माइनस में जाने की शिकायतों को लेकर सोमवार को तिलक मैदान बिजली कार्यालय में उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा।

बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिजली कर्मियों से शिकायत की और हंगामा किया। उपभोक्ताओं का कहना था कि एकमुश्त राशि कटने से महीने का घरेलू बजट बिगड़ रहा है।

अचानक माइनस में जा रहा बैलेंस

महाराजी पोखर निवासी मो. नौशाद ने बताया कि उनके बिजली खाते का बैलेंस अचानक करीब 800 रुपये माइनस में चला गया। इसी तरह अन्य उपभोक्ताओं ने दो, चार और पांच हजार रुपये तक एक साथ कटने की शिकायत की। लोगों का कहना था कि डिफरमेंट चार्ज की राशि यदि किस्तों में काटी जाए तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होगी।

30 हजार उपभोक्ता प्रभावित चंदवारा और सरैयागंज सेक्शन में करीब 40 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग 30 हजार उपभोक्ताओं के डिफरमेंट चार्ज से प्रभावित होने की बात कही जा रही है। उपभोक्ताओं के अनुसार हर महीने इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। अचानक खाते में हजारों रुपये माइनस होने से लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।

बिल सुधार कराने पहुंचे, सर्वर ने दिया धोखा डिफरमेंट चार्ज की समस्या के बीच बिजली विभाग का सर्वर डाउन रहने से उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई। कई लोग बिल में गड़बड़ी की शिकायत लेकर कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन सर्वर काम नहीं करने के कारण उनके बिल में सुधार नहीं हो सका। लोगों को काफी देर तक कार्यालय में इंतजार करना पड़ा।

किस्तों में कटे राशि उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग से मांग की कि डिफरमेंट चार्ज की राशि एकमुश्त काटने के बजाय किस्तों में वसूली जाए। साथ ही गलत तरीके से काटी गई राशि की जांच कर तत्काल सुधार किया जाए। लोगों का कहना था कि बिजली बिल का भुगतान करना उनकी मजबूरी है, लेकिन अचानक हजारों रुपये की कटौती से घर का जरूरी खर्च प्रभावित हो रहा है।