मुजफ्फरपुर में बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल हॉल पर छापेमारी, 57 तरह की दवाएं जब्त

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Drug Department Raid: अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां, द्रोणपुर रोड में ड्रग विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित की जा रही दवा दुकान का पर्दाफाश किया है।

ड्रग इंस्पेक्टर सुशील कुमार के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में भारी मात्रा में दवाएं बरामद की गई हैं। दुकान संचालक के पास न तो दुकान चलाने का वैध लाइसेंस मिला और न ही दवाओं की खरीद से जुड़े कोई दस्तावेज।

औचक छापेमारी की कार्रवाई सहायक औषधि नियंत्रक को गुप्त सूचना मिली थी कि झपहां इलाके में शांतनू मेडिकल हाल बिना किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा है। इस आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस बल के साथ दुकान पर औचक छापेमारी की। जांच के दौरान संचालक रूपेश कुमार दुकान का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहा। 57 प्रकार की दवाएं जब्त ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान दुकान से कुल 57 प्रकार की दवाइयां पांच बोरियों में भरकर जब्त की गई हैं। बरामद दवाओं में बड़ी संख्या में ऐसे फिजिशियन सैंपल भी शामिल हैं, जिनकी बाजार में बिक्री पर पूरी तरह रोक होती है। जब्त दवाओं के सैंपल सील कर जांच के लिए पटना स्थित प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।