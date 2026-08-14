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    मुजफ्फरपुर में ड्राइविंग टेस्ट का अजब-गजब जुगाड़ मॉडल, ट्रैक की जगह रस्सी ने संभाली कमान

    By Md Samsad Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:41 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के तुर्की में बिना टेस्टिंग ट्रैक के ही ड्राइविंग टेस्ट शुरू हो गया, जहां रस्सी के सहारे जुगाड़ तकनीक से चालकों का टेस्ट लिया गया। अत्याधुन ...और पढ़ें

    मुजफ्फरपुर के तुर्की में बिना टेस्टिंग ट्रैक के ही ड्राइविंग टेस्ट।

    मुजफ्फरपुर के तुर्की में बिना टेस्टिंग ट्रैक के ही ड्राइविंग टेस्ट।

    HighLights

    1. तुर्की में बिना टेस्टिंग ट्रैक के ड्राइविंग टेस्ट शुरू।

    2. रस्सी के सहारे जुगाड़ तकनीक से लिया गया चालकों का टेस्ट।

    3. भवन निर्माण विभाग का 17 लाख बकाया, ट्रैक निर्माण में देरी।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। तुर्की में बिना टेस्टिंग ट्रैक के ही ड्राइविंग टेस्ट गुरुवार से शुरू हो गया। आनन-फानन में शुरू की गई इस व्यवस्था से लोगों को काफी परेशानी हुई। टेस्टिंग ट्रैक नहीं बनने पर रस्सी के सहारे जुगाड़ तकनीक से चालकों की ड्राइविंग टेस्ट लिया गया।

    वहीं परिवहन अधिकारी एवं कर्मी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं रही। परेशानी के बीच में टेस्टिंग की प्रकिया पूरी हुई। पहले दिन काफी कम संख्या में ही लोग टेस्ट देने पहुंचे। ज्ञात हो कि जिले में अत्याधुनिक क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की में भूमि का चयन काफी पहले किया जा चुका है।

    यहां वाहन टेस्टिंग ट्रैक, फिटनेस जांच समेत वाहन जांच संबंधी सभी कामों का निष्पादन होना है। टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण नहीं होने की वजह से पताही एयरपोर्ट की जमीन पर ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था। मगर आनन-फानन में तुर्की में बिना टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण के यहां टेस्ट शुरू कर दिया गया।

    भवन निर्माण विभाग का 17 लाख बकाया, विभाग ने प्राक्कलन बनाने से किया इंकार

    तुर्की में अत्याधुनिक क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि का चयन काफी पहले हो चुका है। भवन निर्माण विभाग को इसके लिए प्राक्कलन बनाना है। जानकारी के अनुसार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व के 17 लाख बकाया भुगतान का हवाला देते हुए प्राक्कलन बनाने से इंकार कर दिया है। बेला में बियाडा की भूमि पर 65 लाख की लागत से ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बना था। सूत्रों के अनुसार भवन निर्माण विभाग का करीब 17 लाख का भुगतान लंबित है।

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    परिवहन-बियाडा के विवाद में तोड़ दिया गया बेला टेस्टिंग ट्रैक

    परिवहन विभाग एवं बियाडा की लड़ाई में बेला में बने ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बर्बाद हो चुका है। ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक को तोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार बियाडा ने यह जमीन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को यह जमीन लीज पर दी थी। निगम ने इस जमीन को परिवहन विभाग का लीज कर दी।

    बियाडा ने इसे नियम विरुद्ध् बताते हुए निगम की लीज को रद कर मकान को सील कर दिया। इस विवाद को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर से पहल हुई। इसके बाद भी बियाडा अड़ा रहा। बताया जाता है कि फिलहाल यह मामला न्यायालय में चल रहा है।