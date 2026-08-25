मुजफ्फरपुर में डॉक्टर से चार लाख की सोने की चेन छीनी, जिम से क्लिनिक जाते समय वारदात

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक डॉक्टर को निशाना बनाकर करीब चार लाख रुपये की सोने की चेन झपट ली। जिम से क्लिनिक जा रहे डॉक्टर को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। हेलमेट पहने दो बदमाश बाइक से पहुंचे और पीछे बैठे युवक ने गले से चेन झपट ली। इसके बाद दोनों तेज गति से बाइक लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई।

बाइक से पहुंचे बदमाश घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमलीचट्टी इलाके की है। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पुलिस को बताया कि वह जिम से निकलकर क्लिनिक जा रहे थे। इसी दौरान अपाचे बाइक पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था।

पलक झपकते झपटी चेन बाइक रुकते ही पीछे बैठा युवक नीचे उतरा और डॉक्टर के गले से सोने की चेन झपट ली। अचानक हुई वारदात से डॉक्टर संभल पाते, इससे पहले बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। डॉक्टर के अनुसार चेन की कीमत करीब चार लाख रुपये है।

सीसी कैमरे में कैद हुई वारदात घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष विपिन रंजन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें दोनों बदमाश चेन झपटकर भागते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी पहचान में जुटी है।