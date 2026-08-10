मुजफ्फरपुर में चक्कर चौक के पास बुलेट सवार डाॅक्टर की मौत, सड़क पर बिखरी गिट्टी बनी वजह

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सड़क पर बिखरी निर्माण सामग्री कितनी जानलेवा साबित हो सकती है, इसका दर्दनाक उदाहरण सोमवार को चक्कर चौक के समीप देखने को मिला।

काम से लौट रहे वैशाली के चिकित्सक डा. शशांक की बुलेट सड़क पर बिखरी गिट्टी-बालू के कारण अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने सड़क पर नाला निर्माण करा रहे ठेकेदार और निर्माण एजेंसी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

बुलेट से लौट रहे थे चिकित्सक मृतक की पहचान वैशाली जिले के जैतीपुर गांव निवासी डा. शशांक के रूप में हुई है। बताया गया कि वे सोमवार को किसी कार्य से निकले थे। काम समाप्त करने के बाद बुलेट बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान चक्कर चौक के पास हादसा हो गया।

सड़क पर बिखरी थी गिट्टी-बालू चक्कर चौक के पास नाला निर्माण का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों और स्वजन का आरोप है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था। मुख्य सड़क पर ही गिट्टी और बालू का ढेर लगा दिया गया था। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी।

न बैरिकेडिंग, न रिफ्लेक्टर परिजनों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी और न ही रिफ्लेक्टर या चेतावनी संबंधी सांकेतिक बोर्ड लगाए गए थे। इसी दौरान बुलेट सवार चिकित्सक वहां पहुंचे और सड़क पर बिखरी निर्माण सामग्री के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई।

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हादसे के बाद मचा कोहराम हादसे में चिकित्सक की मौत की सूचना मिलते ही जैतीपुर गांव से उनके स्वजन और शुभचिंतक मौके पर पहुंचे। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। स्वजनों ने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की कथित लापरवाही को हादसे की वजह बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग स्वजनों का कहना है कि यदि सड़क पर निर्माण सामग्री नहीं बिखेरी गई होती और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए होते तो यह हादसा टल सकता था। उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।