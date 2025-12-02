Muzaffarpur News: सरैया में दिगंबर जैन मुनि से दुर्व्यवहार, आरोपी ने वस्त्र पहनाने की दी धमकी; तलाश में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, सरैया (मुजफ्फरपुर)। सरैया थाना क्षेत्र में गोपीनाथपुर दोकड़ा के पास एनएच-722 पर मंगलवार की सुबह दिगंबर जैन मुनि विशल्यसागर जी महाराज के साथ एक बाइक सवार युवक ने दुर्व्यवहार किया। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल पहुंची, किंतु आरोपित फरार होने में सफल रहा।

जानकारी के अनुसार, जैन मुनि बिहार प्रवास के दौरान दोकड़ा से आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक युवक पहुंचा और मुनिराज के साथ बदसलूकी करते हुए गाली-गलौच करने लगा। युवक ने धमकी भरे लहजे में कहा, 'कपड़ा पहनकर चलो, नहीं तो आगे मेरे साथी कपड़ा भी पहनाएंगे।'

इस अप्रत्याशित धमकी और अभद्र भाषा से मुनिराज एवं उनके साथ चल रहे श्रद्धालु भयभीत हो गए। इसके बाद, मुनिराज ने तुरंत सरैया पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष के आदेश पर दारोगा नदिया नाज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। हालांकि आरोपित भाग चुका था। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाते हुए जैन मुनि को सरैया थाना क्षेत्र की सीमा तक सुरक्षित एस्कार्ट किया।

बताया जाता है कि जैन मुनि वैशाली के प्राचीन जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सोमवार की रात दोकड़ा में रुके थे और मंगलवार की सुबह सीतामढ़ी होते हुए मिथिलापुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। इस घटना के बाद मुनिराज कुछ समय तक वहीं साधनास्थ होकर बैठे रहे।