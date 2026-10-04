मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेलखंड पर रात में दिघरा रेल फाटक से गुजरना होगा मुश्किल, आज से 4 रात बंद रहेगा रास्ता

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अगर रात में ढोली की ओर से आना-जाना है तो रास्ता बदलकर निकलना होगा। मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेलखंड के ढोली यार्ड स्थित दिघरा रेल फाटक समपार संख्या 79 पर आज से लगातार चार रात सड़क यातायात बंद रहेगा। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक फाटक को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

चार रात नहीं खुलेगा फाटक रेलवे की ओर से जारी पत्र के अनुसार 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 अक्टूबर की रात फाटक बंद रहेगा। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी वाहन को समपार संख्या 79 से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। सुबह छह बजे के बाद सड़क यातायात सामान्य कर दिया जाएगा।

ट्रैक की होगी ओवरहालिंग ढोली यार्ड में रेलपथ से जुड़े जरूरी कार्य कराए जाएंगे। इसमें रेल, स्लीपर और चेक रेल बदलने के साथ ओवरहालिंग तथा रेलपथ की मरम्मत शामिल है। रेलवे के अनुसार रेल संरक्षा की दृष्टि से यह कार्य जरूरी है। इसी कारण काम के दौरान फाटक से सड़क यातायात पूरी तरह रोकने का फैसला लिया गया है।