मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों का आतंक, तीन लोगों से की 9 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साइबर फ्राड गिरोह के बदमाशों ने अलग-अलग तीन लोगों से नौ लाख तीन हजार 649 रुपये की आनलाइन ठगी कर ली। मामले में पीड़ितों ने साइबर थाने में कराई है। बालूघाट के रहने वाले ऋतिक कुमार ने बताया कि उनके वाट्सएप पर आरटीओ चालान का लिंक आया। इसकी जांच करने पर पता चला यह लिंक उनके पड़ोसी तेज नारायण गुप्ता ने भेजा। लिंक खोलने पर उसमें उनके वाहन का नंबर और मां का नाम था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद उन्हें लिंक असली लगा। इसके पांच दिनों के बाद उनका यूपीआई काम करना बंद कर दिया। मैसेज आया कि उनका नेट बैंकिग किसी दूसरे मोबाइल में खुला है। इसमें मोहम्मद आरिफ शेख को बेनिफिशियरी में जोड़ कर उक्त रुपये आनलाइन ट्रांसफर कर ली गई।

मामले में पीड़ित ने दो माेबाइल नंबर धारक को नामजद आरोपित किया है। वहीं, पारू कसवा टोला के मो. परवेज आलम का मोबाइल गुम हो गया। खोजबीन में उनका मोबाइल नहीं मिला। इसके बाद उनके खाता से तीन बार में एक लाख 97 हजार 200 रुपये उड़ा ली गई।

मामले में साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करने के साथ साइबर थाने में प्राथमिकी कराई। इसमें अज्ञात फ्राड को आरोपित किया गया। इसके अलावा सदर थाना के लहलादपुर पताही निवासी रिहांजलि के खाता से चार बार में फ्राड ने दो लाख 21 हजार 100 रुपये उड़ा लिए।