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आदेश की अनदेखी पर सकरा थानाध्यक्ष पर होगी कार्रवाई, डॉक्टर व गवाह पेश नहीं करने पर कोर्ट सख्त

By Aakash Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:00 PM (IST)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने सकरा थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है क्योंकि वे चिकित्सा गवाह को पेश करने में विफल रहे, जिससे एक विचाराधीन ...और पढ़ें

कोर्ट ने लोक अभियोजक को गवाह पेश करने का अंतिम मौका दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

कोर्ट ने लोक अभियोजक को गवाह पेश करने का अंतिम मौका दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sakra Police Station: सकरा थानाध्यक्ष के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 अरुण कुमार सिन्हा की अदालत ने जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

अदालत ने चिकित्सा गवाह डा. अभिनव आनंद को पेश नहीं किए जाने और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर यह निर्देश दिया है।

गवाह की उपस्थिति के लिए कोर्ट की ओर से लगातार समन, स्मार-पत्र और जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके बावजूद पुलिस की ओर से गवाह को पेश नहीं कराया गया।

आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष से शोकाज भी मांगा था, जिसका जवाब भी समर्पित नहीं किया गया। अदालत ने इसे न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना, घोर शिथिलता, लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है।

मामला सकरा थाना से जुड़ा है और इसमें सेशन ट्रायल चल रहा है। अभियुक्त रितिक कुमार 28 सितंबर 2024 से लगातार जेल में बंद है।

केस में कुल नौ में से आठ गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, लेकिन एकमात्र डाक्टर गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण मामला अटका हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जेल में बंद अभियुक्त को त्वरित सुनवाई पाने का मौलिक अधिकार है।

पुलिस की लापरवाही के कारण इस अधिकार का हनन हो रहा है। कोर्ट ने लोक अभियोजक को गवाह पेश करने का अंतिम मौका दिया है।

अदालत ने एसएसपी को सकरा थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई की तिथि 24 अगस्त 2026 से पूर्व न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया है।

मामले में पुलिस की ओर से गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कराए जाने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सादिकपुर मुरौल निवासी राकेश कुमार ने 30 जुलाई 2024 को सकरा थाने में प्राथमिकी कराई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि 28 जुलाई की रात सादपुरा निवासी रितिक कुमार और दो अज्ञात व्यक्ति घर में घुस गए थे। उनके पिता बरामदे में चौकी पर सोए हुए थे।

आरोप है कि जान से मारने की नीयत से रितिक कुमार ने उनके पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए।

शोर की आवाज सुनकर राकेश वहां पहुंचे तो दो व्यक्ति उनके पिता को पकड़े हुए थे और आरोपित चाकू से वार कर रहा था। विरोध करने पर आरोपित ने राकेश को पटक दिया था।