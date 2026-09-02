मुजफ्फरपुर में NH-57 पर CNG ट्रक से गैस रिसाव, ड्राइवर-खलासी ने कूदकर बचाई जान
CNG Truck Gas Leakage: मुजफ्फरपुर में NH-57 पर एक CNG ट्रक से गैस रिसाव होने से अफरातफरी मच गई। प्रशासनिक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur CNG Gas Leak: अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी चौक के पास एनएच-57 पर बुधवार को सीएनजी ट्रक से गैस रिसाव शुरू होने के बाद अफरातफरी मच गई।
गैस रिसाव की आशंका पर ड्राइवर ने ट्रक को बीच सड़क पर ही खड़ा कर दिया और खलासी के साथ कूदकर सुरक्षित स्थान पर चला गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम, पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी।
एक घंटे ठप रहा आवागमन
हाईवे पर यातायात रोक दिए जाने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब एक घंटे तक एनएच-57 पर यातायात प्रभावित रहा। तेज धूप और गर्मी के बीच राहगीरों, बस यात्रियों और मालवाहक ट्रकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
ट्रक ड्राइवर रविंद्र और खलासी सुरेश ने बताया कि बखरी चौक के पास वाहन से तेज आवाज आने लगी थी। उन्हें गैस रिसाव की आशंका हुई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत बीच सड़क पर ट्रक रोक दिया। इसके बाद दोनों ट्रक से कूदकर सुरक्षित स्थान पर चले गए और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
दमकल ने रोका रिसाव
सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगातार ट्रक पर पानी का छिड़काव किया, ताकि किसी तरह का विस्फोट न हो। इसके बाद टीम ने गैस रिसाव को नियंत्रित कर लिया।
नगर एसडीपीओ टू विनीता सिन्हा ने बताया कि बखरी चौक के पास दरभंगा-मुजफ्फरपुर हाईवे पर एक ट्रक से सीएनजी लीक होने की सूचना मिली थी।
सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम को सक्रिय किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया।
ट्रक सुरक्षित जगह शिफ्ट
रिसाव वाले ट्रक को हाईवे से हटाकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद यातायात को पूरी तरह सामान्य कर दिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।
एसडीओ पूर्वी आनंद उत्सव ने बताया कि बखरी चौक से आगे एक सीएनजी ट्रक से रिसाव की सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के नेतृत्व में दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। रिसाव को नियंत्रित कर लिया गया है।