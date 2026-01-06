Language
    चंदवारा फेज-2 परियोजना को हरी झंडी: मुशहरी में 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण, 120 करोड़ की योजना

    By Prem Shankar Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:26 AM (IST)

    चंदवारा फेज-2 परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल में लगभग पांच एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। समाहर्ता ने इसकी स्वीकृति दी है, जिसमें 30 रैय ...और पढ़ें

    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चंदवारा फेज-दो परियोजना के तहत मुशहरी अंचल अंतर्गत मौजा दामोदरपुर व सरैया चक मुस्तफा उर्फ सिपाहपुर में करीब पांच एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। समाहर्ता की ओर से इसकी स्वीकृति दी गई है।

    इसमें 30 रैयतों की विकासशील व आवासीय भूमि अधिग्रहण के लिए चिह्नित की गई है। इससे संबंधित अधिघोषणा जारी कर दी गई है। रैयतों के नाम, रकबा, खाता-खेसरा संख्या का प्रकाशन कर दिया गया है। समाहर्ता ने कहा कि कोई परिवार अगर इससे प्रभावित व विस्थापित हो रहा हो तो उसे पुनर्वास योजना से आच्छादित किया जाए।

    बताया गया कि अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रेट) निर्धारित किया जा चुका है। इसी अनुसार रैयतों को मुआवजा दिया जाएगा। विदित हो कि चंदवारा में बूढ़ी गंडक पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण हो चुका है। इसके एप्रोच पथ का काम चल रहा है।

    इसी बीच फेज दो के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक 2.9 किलोमीटर लंबे एप्रोच पथ के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी. ताकि चंदवारा पुल को बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। इससे इस पुल की कनेक्टिविटी दरभंगा हाईवे से हो जाएगी। पूसा की ओर से आने वाले वाहन दरभंगा जाने के लिए इसी मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे।

    समस्तीपुर व हाजीपुर की ओर से भी आने वाले वाहन शहर होकर इस पुल के जरिए दरभंगा की ओर जा सकेंगे। फेज-दो परियोजना पर करीब 120 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसका टेंडर हो चुका है।

    शीघ्र काम शुरू करने की बात समाहर्ता ने कही है। फेज-वन के तहत एप्रोच पथ बनाने के लिए मिट्टी भरने का काम अंतिम चरण में है। इसके बाद सड़क बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। मार्च तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

