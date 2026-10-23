मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में 1 से 10 फरवरी 2027 तक सेना भर्ती रैली, तैयारियां तेज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Army Rally 2027 Chakkar Maidan: मुजफ्फरपुर के एतिहासिक चक्कर मैदान स्थित सेना भर्ती कार्यालय (ARO) में नए साल 2027 के फरवरी महीने में युवाओं के लिए बड़ा अवसर आने वाला है।

चक्कर मैदान में 1 से 10 फरवरी 2027 तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच (मेडिकल टेस्ट) भी की जाएगी।

इस महाअभियान के सफल और सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन ने अभी से ही कमर कस ली है और युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

सभी इंतजाम पूरे करने का निर्देश

जिला पदाधिकारी (DM) कुमार गौरव ने तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए 25 जनवरी 2027 तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हर हाल में पूरी करने को कहा है।

इस संबंध में डीएम ने नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल, पीएचईडी (PHED) और विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी किया है।

सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक (भर्ती) कर्नल एसआरडी जाधव द्वारा प्रशासनिक सहयोग के लिए पत्र भेजे जाने के बाद यह निर्देश जारी किया गया है।

प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बैठक की तैयारी

भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सुव्यवस्था के साथ संपन्न कराने के लिए जिला सामान्य प्रशाखा के प्रभारी वरीय उप समाहर्ता को सभी संबंधित विभागों के साथ आपसी समन्वय बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।