Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरपुर में चलती बस बनी आग का गोला, 35 यात्रियों की बची जान, बरजी ओवरब्रिज पर मची चीख-पुकार

    By Keshav KumarEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:04 AM (GMT+05:30)

    मुजफ्फरपुर में देर रात मोतिहारी से आ रही एक चलती यात्री बस में अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। चालक की सूझबूझ और अग्निशमन टीम की ...और पढ़ें

    मुजफ्फरपुर में एएन-27 के बरजी ओवरब्रिज बस में लगी आग।

    मुजफ्फरपुर में एएन-27 के बरजी ओवरब्रिज बस में लगी आग।

    HighLights

    1. मुजफ्फरपुर में चलती बस में लगी भीषण आग।

    2. चालक की सूझबूझ से 35 यात्रियों की जान बची।

    3. अग्निशमन टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। देर रात चलती यात्री बस में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर आ रही बस जैसे ही एएन-27 के बरजी ओवरब्रिज पर पहुंची, उसमें आग लग गई।

    चालक ने समय रहते बस रोक दी और यात्रियों को बाहर निकलने का मौका मिल गया। कुछ ही देर में बस आग की लपटों से घिर गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान बस पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई।

    ओवरब्रिज पर अचानक मची अफरा-तफरी

    घटना देर रात करीब 12 बजे की है। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही यात्री बस बरजी ओवरब्रिज से गुजर रही थी। इसी दौरान बस में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, शार्ट सर्किट के कारण आग लगी। आग की लपटें देखते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

    चालक ने तत्काल रोकी बस

    आग लगने का पता चलते ही चालक ने बस को रोक दिया। इसके बाद यात्रियों ने तेजी से बस से बाहर निकलना शुरू किया। आग तेजी से फैल रही थी, जिससे कुछ ही देर में बस का बड़ा हिस्सा लपटों की चपेट में आ गया।

    खबरें और भी

    धू-धूकर जलने लगी पूरी बस

    बस में आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते वह धू-धूकर जलने लगी। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। कुछ ही देर में टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

    अग्निशमन टीम ने बचाए 35 यात्री

    अग्निशमन विभाग की अमृता कुमारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने तत्परता दिखाते हुए बस में मौजूद सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी।

    बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित

    आग बुझने तक बस पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हालांकि राहत की बात रही कि घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। समय रहते बस रुकने और अग्निशमन टीम के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया।

    आग के कारणों की होगी जांच

    घटना के बाद बरजी ओवरब्रिज पर कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। हालांकि आग के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।