मुजफ्फरपुर में चलती बस बनी आग का गोला, 35 यात्रियों की बची जान, बरजी ओवरब्रिज पर मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। देर रात चलती यात्री बस में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर आ रही बस जैसे ही एएन-27 के बरजी ओवरब्रिज पर पहुंची, उसमें आग लग गई।

चालक ने समय रहते बस रोक दी और यात्रियों को बाहर निकलने का मौका मिल गया। कुछ ही देर में बस आग की लपटों से घिर गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान बस पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई।

ओवरब्रिज पर अचानक मची अफरा-तफरी घटना देर रात करीब 12 बजे की है। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही यात्री बस बरजी ओवरब्रिज से गुजर रही थी। इसी दौरान बस में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, शार्ट सर्किट के कारण आग लगी। आग की लपटें देखते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

चालक ने तत्काल रोकी बस आग लगने का पता चलते ही चालक ने बस को रोक दिया। इसके बाद यात्रियों ने तेजी से बस से बाहर निकलना शुरू किया। आग तेजी से फैल रही थी, जिससे कुछ ही देर में बस का बड़ा हिस्सा लपटों की चपेट में आ गया।

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धू-धूकर जलने लगी पूरी बस बस में आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते वह धू-धूकर जलने लगी। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। कुछ ही देर में टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

अग्निशमन टीम ने बचाए 35 यात्री अग्निशमन विभाग की अमृता कुमारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने तत्परता दिखाते हुए बस में मौजूद सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी।

बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित आग बुझने तक बस पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हालांकि राहत की बात रही कि घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। समय रहते बस रुकने और अग्निशमन टीम के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया।