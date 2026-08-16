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मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में खड़ी बस में लगी आग, धू-धूकर जली

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:52 PM (IST)

मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई और वह धू-धूकर जल गई। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

बैरिया बस स्टैंड खड़ी जली।

बैरिया बस स्टैंड खड़ी जली।

HighLights

  1. मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में खड़ी बस में लगी आग।

  2. आग से बस पूरी तरह जलकर खाक, कोई हताहत नहीं।

  3. दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, कारण की जांच जारी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बैरिया बस स्टैंड में रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब परिसर में खड़ी एक बस अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया और वह धू-धूकर जलने लगी। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

खड़ी बस में अचानक लगी आग

घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस स्टैंड परिसर में बस खड़ी थी। इसी दौरान उसमें अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और बस से धुआं उठने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी।

फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाए जाने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास खड़ी अन्य बसें भी इसकी चपेट में आ सकती थीं।

आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं

बस में आग कैसे लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से घटना की जांच की जा रही है। शार्ट सर्किट या अन्य कारणों से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा।