मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में खड़ी बस में लगी आग, धू-धूकर जली

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बैरिया बस स्टैंड में रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब परिसर में खड़ी एक बस अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया और वह धू-धूकर जलने लगी। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

खड़ी बस में अचानक लगी आग घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस स्टैंड परिसर में बस खड़ी थी। इसी दौरान उसमें अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और बस से धुआं उठने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी।

फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाए जाने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास खड़ी अन्य बसें भी इसकी चपेट में आ सकती थीं।