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मुजफ्फरपुर में स्कूटी सवार मां-बेटे को बेकाबू बस ने कुचला, मां की मौके पर मौत

By Keshav KumarEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Sun, 30 Aug 2026 04:43 PM (IST)

मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में बैरिया बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार मां-बेटे को ...और पढ़ें

मुजफ्फरपुर में घटना स्थल पर जुटी स्थानीय लोगों को भीड़।

मुजफ्फरपुर में घटना स्थल पर जुटी स्थानीय लोगों को भीड़।

HighLights

  1. मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार मां को कुचला।

  2. हादसे में मां तशरफ बेगम की मौके पर ही मौत हो गई।

  3. पुलिस फरार बस चालक और वाहन की तलाश में जुटी है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । अहियापुर थाना क्षेत्र में बैरिया बस स्टैंड के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार निजी बस ने स्कूटी सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी।

हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा बाल-बाल बच गया। घटना के बाद बस चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

मृतका की पहचान कटरा थाना क्षेत्र के रामनगर की तशरफ बेगम के रूप में हुई है। हादसे के समय वह अपने बेटे मोहम्मद मुन्ना के साथ स्कूटी से बसैठा स्थित एक रिश्तेदार के घर जा रही थीं।

जानकारी के अनुसार, मां-बेटे स्कूटी से बैरिया बस स्टैंड के पास पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही राज बस सर्विस की एक निजी यात्री बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला सड़क पर गिर गईं और बस की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। महिला की मौत के बाद स्वजन को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

हादसे के समय महिला के साथ मौजूद उनके बेटे मोहम्मद मुन्ना ने बताया कि वह अपनी मां के साथ स्कूटी से रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी मां बस की चपेट में आ गईं।

पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया है। नगर एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि बैरिया के पास सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हुई है।

राज बस सर्विस की बस पर ठोकर मारने का आरोप स्वजन ने लगाया है। पुलिस बस और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाई जा रही है।

चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। स्वजन के बयान दर्ज आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर, घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है।

लोगों का कहना है कि बैरिया बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार वाहनों की वजह से लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। हादसे के बाद मृतका के परिवार में मातम पसरा हुआ है।