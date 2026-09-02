मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में डूबे युवक का शव पुनास से बरामद, माता-पिता की बिगड़ी तबीयत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Youth Drowning: अहियापुर थाना क्षेत्र के पुनास इलाके में बुधवार की सुबह बूढ़ी गंडक नदी किनारे एक 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

शव की पहचान नाजीरपुर निवासी बेनी पासवान के इकलौते बेटे अजय कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार अजय मंगलवार शाम नदी की ओर गया था और पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गया था।

नदी किनारे मिला शव

परिवार के लोगों ने बताया कि नदी में डूबने के बाद से अजय लापता था। स्वजन और स्थानीय लोग मंगलवार से ही उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

बुधवार सुबह करीब चार बजे राजा पुनास के पास ग्रामीणों ने नदी किनारे एक शव देखा, जिसके बाद स्वजन को सूचना दी गई।

जानकारी मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और शव की पहचान अजय के रूप में की। शव मिलने की सूचना पर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। अजय पूर्व विधायक अमर पासवान के घर के पास रहता था।

घर का इकलौता बेटा था अजय अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें हैं। स्वजन ने बताया कि अजय ही पूरे घर का एकमात्र सहारा था। उसकी मौत से परिवार के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

अजय की मौत की खबर मिलते ही उसके माता-पिता की तबीयत बिगड़ गई। आसपास के लोग परिवार के सदस्यों को सांत्वना दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से उचित आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है।

घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। नगर एसडीपीओ टू विनीता सिन्हा ने बताया कि नदी में डूबने से एक युवक की मौत की सूचना मिली है। स्वजन और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह मंगलवार को बूढ़ी गंडक नदी में डूब गया था। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस मामले की वैधानिक जांच में जुटी है।