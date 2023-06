Bihar: सातवीं के छात्र ने दी थी सपा नेता अबू आजमी को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस की पूछताछ में बताई वजह

Abu Azmi सपा नेता अबू आजमी को कॉल और मैसेज कर जान से मारने की धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस ने धमकी देनेवाले नंबर का लोकेशन जांचा तो वह मुजफ्फरपुर का निकला। मुंबई पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंची तो सामने आया कि एक किशोर ने सपा नेता को जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी किशोर से पूछताछ की।

Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के छात्र ने दी थी सपा नेता अबू आजमी को जान से मारने की धमकी

HighLights मुंबई की कोलाबा थाना पुलिस ने बोचहां आकर की मामले की जांच अहमदाबाद में रहता है छात्र का परिवार नोटिस देकर लौटी मुंबई पुलिस

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को जान से मारने की धमकी देने वाला सातवीं का छात्र निकला। छात्र मूल रूप से मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। मूल रूप से मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र के गांव का यह किशोर अहमदाबाद में परिवार के साथ रहता है। बकरीद पर वह परिवार के साथ गांव आया हुआ था। छात्र के मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुंबई के कोलाबा थाना की पुलिस भी गुरुवार को बोचहां पहुंची और बोचहां थाना पुलिस की मदद से उसके घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में पता चला कि सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले किशोर ने अबू आजमी को जान मारने की धमकी दी थी। नाम और पता का सत्यापन करने के बाद थाना लाकर भी किशोर से पूछताछ की गई। उसने नादानी में जान मारने की धमकी देने की बात स्वीकार की है। इसके बाद कोलाबा थाने की पुलिस नोटिस देकर लौट गई। वॉट्सएप मैसेज और कॉल से दी थी धमकी बता दें कि पिछले दिनों अबू आजमी को वॉट्सएप मैसेज और कॉल से जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसमें तीन दिनों के अंदर उन्हें मारने की बात कही गई थी। इस धमकी के बाद अबू आजमी ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस से कार्रवाई का आग्रह किया था। कोलाबा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई, उसका लोकेशन मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र मिला। इसके बाद पुलिस यहां पहुंची। सिलाई का काम करते हैं किशोर का पिता किशोर का पिता सिलाई का काम करता है। जिस मोबाइल नंबर से नेता को धमकी दी गई, वो उसके पिता की बताई जा रही है। बोचहां थानाध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया कि मुंबई पुलिस जांच के बाद नोटिस देकर चली गई है।

