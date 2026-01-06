मुजफ्फरपुर में बोर्ड परीक्षा: मैट्रिक में 78 हजार, इंटर में 67 हजार परीक्षार्थी, इस बार 10 कॉलेज भी बने केंद्र
मुजफ्फरपुर में इंटर और मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो गई है। इंटर में 67,009 और मैट्रिक में 78,156 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कुल 81 इंटर और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। इंटर में 67 हजार से तो मैट्रिक परीक्षा में 78 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। 81 केंद्राें पर इंटरमीडिएट और 82 केंद्राें पर मैट्रिक की परीक्षा हाेगी। इस बार सात स्कूलाें काे पहली बार केंद्र बनाया गया है। इसमें तीन मुशहरी और चार कुढ़नी प्रखंड में है।
मैट्रिक व इंटर परीक्षा में छात्र की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है। इंटर में 67009 में 30561 छात्राएं और मैट्रिक में 78156 में 41626 छात्राएं परीक्षा देगी। इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 67009 परीक्षार्थी है, जिनके लिए 81 केंद्र बनाए गए हैं।
30561 छात्राें के 29 केंद्र रहेंगे, जबकि 36448 छात्राओं के लिए 52 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसी तरह मैट्रिक में 78156 परीक्षार्थियाें के लिए 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 36530 छात्र 37 केंद्राें पर परीक्षा देंगे, ताे 41626 छात्राओं के लिए 45 केंद्र रहेगा।
जिला शिक्षा विभाग ने 10 अंगीभूत कॉलेजों काे भी केंद्र बनाया है। इसके अलावा 37 सरकारी स्कूल, 16 वित्त रहित महाविद्यालय व विद्यालय व 19 सीबीएसई स्कूलाें काे भी परीक्षा केंद्र बनाया है।
इस बार नए केंद्र
उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रहलादपुर मुशहरी, मध्य विद्यालय सलहा जलालपुर मुशहरी, आर.के. उच्य विद्यालय, द्वारिका नगर मुशहरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय, दरियापुर कफेन कुढ़नी , उच्च माध्यमिक विद्यालय, सकरी सरैया, बुनियादी विद्यालय चन्द्रहट्टी कमतौल , आर के 2 उच्य विद्यालय छाजन मोहनी है।
यह भी पढ़ें- कटिहार में 60 रुपये में बिक रही मौत, दुकानों में खुलेआम मिल रहा एसिड
यह भी पढ़ें- भागलपुर में सिर्फ स्वर्णकार नहीं, कोई भी खरीद सकता है एसिड; सोनापट्टी में खुलेआम बिकता है तेजाब
यह भी पढ़ें- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को CBSE के अधीन करने की मांग, स्कूलों में प्लस टू तक NCERT की चले किताबें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।