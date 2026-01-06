बिहार बोर्ड परीक्षा: मुजफ्फरपुर के 18 केंद्रों पर समस्याएं, बेंच-डेस्क से लेकर बिजली की सुविधा का अभाव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मैट्रिक व इंटर परीक्षा अवधि के लिए कॉलेजों में बिजली कनेक्शन होगा। अस्थायी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन का आदेश दिया गया है। उक्त बातें जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने सोमवार को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तैयारी को लेकर केंद्राधीक्षकों के साथ शिक्षा भवन में बैठक के दौरान कहीं। शहर के 18 परीक्षा केंद्रों पर कुछ समस्याएं थीं। इससे पहले हुई बैठक में इन केंद्राधीक्षकों ने अपनी समस्या बताई थीं। कुछ केंद्रों पर बेंच-डेस्क की समस्या थी। ऐसे केंद्राधीक्षकों को कहा गया कि परीक्षा से पहले बेंच-डेस्क उनके यहां पहुंच जायेगी।

चंद्रहट्टी बेसिक स्कूल, माउंट लिटेरा पब्लिक स्कूल, जगन्नाथ मिश्रा कालेज, एशियन पब्लिक स्कूल, डीएवी मालीघाट केंद्र के केंद्राधीहक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को केंद्र पर आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। शहरी क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र पर बिजली नहीं है। वहां अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर दें।