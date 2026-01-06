Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार बोर्ड परीक्षा: मुजफ्फरपुर के 18 केंद्रों पर समस्याएं, बेंच-डेस्क से लेकर बिजली की सुविधा का अभाव

    By Ajit Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:23 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक की। शहर के 18 परीक्ष ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बैठक के दौरान केंद्राधीक्षकों को संबोधित करते डीईओ। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मैट्रिक व इंटर परीक्षा अवधि के लिए कॉलेजों में बिजली कनेक्शन होगा। अस्थायी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन का आदेश दिया गया है।

    उक्त बातें जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने सोमवार को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तैयारी को लेकर केंद्राधीक्षकों के साथ शिक्षा भवन में बैठक के दौरान कहीं।

    शहर के 18 परीक्षा केंद्रों पर कुछ समस्याएं थीं। इससे पहले हुई बैठक में इन केंद्राधीक्षकों ने अपनी समस्या बताई थीं। कुछ केंद्रों पर बेंच-डेस्क की समस्या थी। ऐसे केंद्राधीक्षकों को कहा गया कि परीक्षा से पहले बेंच-डेस्क उनके यहां पहुंच जायेगी।

    चंद्रहट्टी बेसिक स्कूल, माउंट लिटेरा पब्लिक स्कूल, जगन्नाथ मिश्रा कालेज, एशियन पब्लिक स्कूल, डीएवी मालीघाट केंद्र के केंद्राधीहक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को केंद्र पर आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। शहरी क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र पर बिजली नहीं है। वहां अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर दें।

    कुछ निजी विद्यालयों के असहयोगात्मक रवैया पर नाराजगी व्यक्त की। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे विद्यालयों को चेतावनी दी गई है। परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा का ख्याल रखना है।

    सभी केंद्रों पर प्रकाश, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। केंद्र पर कहीं शौचालय की स्थिति खराब है तो कहीं पेयजल की भी माकूल व्यवस्था नहीं है। परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- मुंगेर की की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगे आवारा पशु, माइकिंग कर मालिकों को दी गई जानकारी

    यह भी पढ़ें- लखीसराय: खेती में ड्रोन तकनीक से बढ़ेगा मुनाफा, किसानों की लागत आएगी कमी

    यह भी पढ़ें- 'अभी तो ट्रेलर है, मार्च के बाद भू-माफिया की बारी', उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा की चेतावनी