मुजफ्फरपुर में आम सभा के दौरान चाकू की नोक पर मुखिया और पंचायत सचिव को बनाया बंधक

संवाद सहयोगी, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)। Bihar Crime News Today: जिले के बरूराज थाना क्षेत्र अंतर्गत भानपुर कोरिगावां पंचायत के कुआही सामुदायिक भवन में गुरुवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई।

एक युवक ने चाकू दिखाकर महिला मुखिया अर्चना सिंह और पंचायत सचिव अविनाश कुमार समेत दर्जन भर लोगों को बंधक बना लिया।

मोबाइल की भरपाई पर अड़ा

आरोपित युवक आम सभा में अपना मोबाइल चोरी होने की बात कह रहा था। वह मुखिया से मोबाइल की भरपाई करने की मांग कर रहा था। भरपाई न करने पर उसने सभी को जान से मारने और मुखिया के बेटे की हत्या करने की धमकी दी।

लगभग दो घंटे दहशत युवक ने सामुदायिक भवन के मुख्य द्वार पर खड़े होकर लगभग डेढ़ से दो घंटे तक सभी को बंधक बनाए रखा। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन का काम रुक गया और सभा में अफरा-तफरी मच गई।