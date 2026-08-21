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मुजफ्फरपुर के रामपुर हरि में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस

By ARJUN KUMAREdited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:34 PM (IST)

मुजफ्फरपुर के रामपुर हरि थाना क्षेत्र के रूपौली बिशनपुर में एक 36 वर्षीय महिला अमिता देवी का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।

मामले की जांच करने पहुंची पुलिस। फोटो: जागरण

मामले की जांच करने पहुंची पुलिस। फोटो: जागरण

HighLights

  1. मुजफ्फरपुर के रामपुर हरि में महिला का शव फंदे से मिला।

  2. मृतका की पहचान 36 वर्षीय अमिता देवी के रूप में हुई।

  3. पुलिस ने घटना की जांच शुरू की, मौत के कारणों की तलाश।

संवाद सहयोगी, मीनापुर (मुजफ्फरपुर)।Muzaffarpur Woman Death: रामपुर हरि थाना क्षेत्र के रूपौली विशनपुर में एक महिला का शव फंदे से लटकता मिला। मृतका की पहचान अनरजीत पासवान की 36 वर्षीय पत्नी अमिता देवी के रूप में हुई है। वह तीन बच्चों की मां थी।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। इससे गांव में कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

सूचना मिलने पर रामपुर हरि थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।