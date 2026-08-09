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    मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव, मची अफरातफरी

    By Sanjiv KumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 01:23 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव होने से इलाके में अफरातफरी मच गई। कोल्ड स्टोरेज कर्मियों की तत्परता से रिस ...और पढ़ें

    रिसाव तेजी से बढ़ने की सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम दो दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। फोटो: विभाग

    रिसाव तेजी से बढ़ने की सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम दो दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। फोटो: विभाग

    HighLights

    1. मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस रिसाव।

    2. कोल्ड स्टोरेज कर्मियों ने तत्परता से रिसाव रोका, कोई हताहत नहीं।

    3. घनी आबादी में सुरक्षा मानकों पर उठे गंभीर सवाल।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Ammonia Gas Leak: काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार स्थित आइस कोल्ड स्टोरेज में रविवार को अमोनिया गैस का अचानक रिसाव होने से इलाके में अफरातफरी मच गई।

    गैस का रिसाव तेजी से बढ़ने की सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम दो दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि, स्टोरेज कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए रिसाव बंद कर दिया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित कर ली गई।

    किसी के हताहत की सूचना नहीं

    घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतन के लिए अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके रिसाव से आसपास के लोगों में घबराहट की स्थिति बन गई।

    गैस रिसाव से खतरा

    अमोनिया गैस हवा में घुलने पर आंखों में तेज जलन और सांस लेने में गंभीर परेशानी पैदा कर सकती है। अधिक मात्रा में गैस शरीर में जाने पर फेफड़े प्रभावित होने और दम घुटने का खतरा रहता है। रिसाव के दौरान तीखी और दमघोंटू गंध फैलने से आसपास के लोगों में भगदड़ की स्थिति भी बन सकती है।

    घनी आबादी में जोखिम

    अघोरिया बाजार जैसे रिहायशी और सघन आबादी वाले इलाके में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव सुरक्षा के लिहाज से गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है।

    ऐसी स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों के लिए खतरा अधिक हो सकता है। दुर्घटना की स्थिति में सघन आबादी के कारण राहत और बचाव कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

    सुरक्षा मानकों पर सवाल

    घटना के बाद कोल्ड स्टोरेज के एनओसी, सुरक्षा उपकरणों और गैस डिटेक्शन सिस्टम की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

    नियमों के अनुसार ऐसे संयंत्रों को आवासीय क्षेत्रों से दूर औद्योगिक जोन में स्थापित करने का प्रावधान है। सघन बस्ती में इनके संचालन को लेकर सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच जरूरी है।