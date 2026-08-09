मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Ammonia Gas Leak: काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार स्थित आइस कोल्ड स्टोरेज में रविवार को अमोनिया गैस का अचानक रिसाव होने से इलाके में अफरातफरी मच गई।

गैस का रिसाव तेजी से बढ़ने की सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम दो दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि, स्टोरेज कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए रिसाव बंद कर दिया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित कर ली गई।

किसी के हताहत की सूचना नहीं

घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतन के लिए अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके रिसाव से आसपास के लोगों में घबराहट की स्थिति बन गई।

गैस रिसाव से खतरा अमोनिया गैस हवा में घुलने पर आंखों में तेज जलन और सांस लेने में गंभीर परेशानी पैदा कर सकती है। अधिक मात्रा में गैस शरीर में जाने पर फेफड़े प्रभावित होने और दम घुटने का खतरा रहता है। रिसाव के दौरान तीखी और दमघोंटू गंध फैलने से आसपास के लोगों में भगदड़ की स्थिति भी बन सकती है।