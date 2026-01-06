मुजफ्फरपुर सहित 6 स्टेशनों पर जनरल टिकट रिफंड के लिए अलग काउंटर, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हटिया स्टेशन पर टेंपर्ड टिकट पकड़े जाने और इन सारे स्टेशनों से आधा दर्जन से अधिक जालसाजों को जेल भेजने के बाद रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लिया है। रेलवे बोर्ड के आदेश पर समस्तीपुर रेलमंडल के मुजफ्फरपुर सहित छह स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट रिफंड के लिए अलग काउंटर बनाया गया है।

इसके बनने से एक ही काउंटर पर कोई भी यात्री जनरल टिकट रिफंड करा पाएंगे। टिकट वापस करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। इससे टेंपर्ड टिकट वाले जालसाजों को पकड़ने में मदद मिलेगी। समस्तीपुर सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति ने बताया कि यह प्रथम फेज में महत्वपूर्ण स्टेशन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, रक्सौल, जयनगर स्टेशन पर यह व्यवस्था लागू की गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के अनारक्षित टिकट काउंटर नंबर चार को रिफंड काउंटर बनाया गया है।

यात्री चाहे जिस किसी भी टिकट काउंटर से टिकट लेंगे, लेकिन रिफंड के लिए उनको चार नंबर टिकट काउंटर पर ही जाना होगा। इस व्यवस्था से रेल अधिकारियों को अधिक पैसे वाले टिकट रिफंड करने वाले की पहचान करने में मदद मिलेगी।

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रतिदिन 150 से 200 टिकट रिफंड किए जाते हैं। मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली दस ऐसी दूरगामी ट्रेनें हैं, जिसमें यात्री टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन चढ़ नहीं पाते। सहरसा-अहमदाबाद ट्रेन में सहरसा लेकर समस्तीपुर तक जनरल डिब्बे में यात्री ठसा-ठस भरे रहते हैं और मजदूरी के लिए ग्रुप में 150 से 200 यात्री एक साथ टिकट लेकर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनमें से दस से बीस लोग ही चढ़ पाते हैं, बाकी के लोग जो नहीं चढ़ पाते वे रिफंड कराने आते हैं। इस व्यवस्था के होने से वैसे यात्रियों को सहूलियत होगी। साथ ही उनको रिफंड लेने में लंबी लाइन में फंसने से भी छुटकारा मिलेगा।

बता दें कि पिछले साल मुजफ्फरपुर जंक्शन से छह टेंपर्ड टिकट पकड़े गए थे। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद मुजफ्फरपुर के चार जालसाज दर्जनों टेंपर्ड टिकट के साथ पकड़े गए। वह चारों जालसाज अभी जमानत पर हैं। ये सभी पटना स्टेशन के सामने एक होटल में रहकर पटना जंक्शन से बिहटा का 10 रुपये का टिकट लेते थे और टेंपर्ड कर मुजफ्फरपुर जंक्शन के यूटीएस काउंटर के पास यात्रियों से मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर का 520 रुपये का टिकट बनाकर बेच लेते थे।