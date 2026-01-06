मुजफ्फरपुर में पूजा के दौरान उजड़ गई मां की दुनिया, मासूम बेटा छीन लिया गया

संवाद सहयोगी, साहेबगंज, (मुजफ्फरपुर)। बिहार में मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां आस्था के पल मातम में बदल गए। मंदिर में पूजा में लीन मां को क्या पता था कि उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। पूजा के दौरान मासूम बेटे की मौत सेसे हड़कंप मच गया, जबकि बदहवास मां की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।



सुख-समृद्धि और लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही थी मां अपने बच्चे की सुख-समृद्धि और लंबी उम्र के लिए मां जब पूजा कर रही थी, तभी उसका मासूम बेटा उससे छीन गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। आयंश नगर परिषद के गांधी चौक वार्ड संख्या 19 निवासी हिरा कुमार के पुत्र था, जो अपने माता-पिता का इकलौता चिराग था।

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलवार शाम पांच बजे की है। नगर परिषद के वार्ड संख्या 11 स्थित शिव मंदिर दास पोखर में अयांश अपनी मां के साथ गया था। उसकी मां मंदिर में पूजा करने गई, इसी दौरान चा साल के आयंश का पांव खेलते-खेलते पोखर के पास फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया।

जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। इस बीच जब उसकी मां आयंश को ढूंढने लगी तो परिसर में ही तलाब के पास शोर सुनकर वो दौड़ी गई, तब अयांश की मां को पता चला कि वह डूब चुका था। इधर, लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर एसआइ अशोक राम मौके पर पहुंचे।