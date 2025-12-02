Language
    मुजफ्फरपुर नॉर्थ रीजन के 3600 डाकघरों में डिजिटल सेवाएं शुरू, ग्रामीणों को मिलेगी आधुनिक बैंकिंग सुविधा

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर नॉर्थ रीजन के 3600 डाकघरों में डिजिटल सेवाएं शुरू होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को आधुनिक बैंकिंग और संचार सेवाएं मिलेंगी। वे ऑनलाइन पैसे भेज सकेंगे, बिल भर सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डाक विभाग का यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में मदद करेगा।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर नॉर्थ रीजन के सभी डाकघरों में डिजिटल सेवाएं शुरू हो गई हैं। डाकघरों में अब क्यूआर कोड से स्पीड पोस्ट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सहित अन्य सभी भुगतान होंगे। इससे ग्राहकों को जेब में खुदरा पैसे रखने की झंझट से मुक्ति मिल गई।

    मुजफ्फरपुर, पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा सहित पूरे रीजन के 3600 डाकघरों में एक साथ क्यूआर कोड से भुगतान होना शुरू हो गया है।

    पोस्ट मास्टर जनरल नार्थ रीजन पवन कुमार सिंह ने बताया कि डाकघरों में कोई भी भुगतान क्यूआर कोड से किया जा सकेगा। अभी तक ऐसी सुविधा केवल आईपीपीबी अर्थात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में मिल रही थी। डाक सेवाओं से जुड़े पार्सल व स्पीड पोस्ट आदि के वितरण भी ओटीपी आधारित होगा।

    इसके लिए 10 अंक के डिजिपिन का उपयोग किया जाएगा। इससे ग्राहकों को अप-टू-डेट सेवाएं उपलब्ध होंगी। अपग्रेड आइटी सिस्टम को अगस्त 2025 से इसे लागू किया गया है। ग्राहक अब अपने मोबाइल के किसी भी यूपीआई एप से क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत भुगतान कर सकते हैं।

    कैश लेनदेन की झंझट से मुक्ति मिल गई। यह सुविधा सभी सेवाओं, जैसे पार्सल बुकिंग व बचत खाते में जमा के लिए भी उपलब्ध है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कैश देना पड़ रहा था, अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही भुगतान का क्यूआर कोड आ जाएगा और ग्राहक आसानी से पेमेंट कर सकेंगे।

    पीएमजी ने कहा कि ग्राहकों के लिए कैश व क्यूआर कोड दोनों के आप्शन मिलेंगे। ग्राहक को जो सुविधा अच्छी लगे उससे भुगतान कर सकेंगे। प्रधान डाकघर में सोमवार को दर्जनों उपभोक्ताओं ने क्यूआर कोड स्कैन कर पार्सल व पीएलआई का भुगतान किया। यह सुविधा देश के सभी डाकघरों में उपलब्ध है। पीएमजी ने कहा कि भारत में एक लाख 65 हजार डाकघर हैं। सभी डाकघरों में यह व्यवस्था एक साथ लागू कर दी गई है।

    किसी भी यूपीआई एप से कर सकते हैं भुगतान:

    डाकघरों में अब आप किसी भी यूपीआइ एप (जैसे गूगल पे, पे टीएम, फोन पे) का उपयोग करके क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। पार्सल बुकिंग, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री व बचत खाते में जमा जैसी सभी सेवाओं का भुगतान शामिल हैं। इससे लंबी कतारों से राहत मिलेगी और ग्राहकों को तुरंत डिजिटल रसीद मिल जाएगी।